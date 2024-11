Die Rheinmetall-Aktie eilt an der Börse von Rekord zu Rekord und auch die Kursziele von Analysten überbieten sich derzeit. Das aktuelle „Street High“ an der Wall Street macht den Titel für Anleger jetzt noch attraktiver.



Die Zeiten, in denen Anleger bei der Aktie von Rheinmetall mutmaßten, wann das Papier wohl sein im April erreichtes Allzeithoch von über 570 Euro übertreffen könnte, sind vorbei. Mit dem Wahlsieg des US-Republikaners Donald Trump in Amerika und gewachsenen Spannungen im Ukraine-Krieg pulverisierte Rheinmetall in den letzten Wochen eine Bestmarke nach der nächsten.

Und auch Analysten überbieten sich gerade bei den mittelfristigen Kurszielen gegenseitig. Zwei Expertenhäuser stellen bei der Höhe der Prognose jetzt einen neuen Rekord auf.



Morgan Stanley und DZ Bank heben Kursziel für Rheinmetall auf über 800 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihr Kursziel für Rheinmetall mit 820 Euro auf das höchste Niveau am Markt festgesetzt. Analystin Marie-Ange Riggio folgte damit am Dienstag ihrem Kollegen Holger Schmidt von der DZ Bank, der bereits in der Vorwoche auf dieses "Street High" vorangeprescht war. Bei dem aktuellen Kurs von Dienstag bei knapp 620 Euro würde das einem Upside von mehr als 32 Prozent entsprechen.



Riggio arbeitete die neuen Ziele vom jüngsten Kapitalmarkttag ein, der der letzte Meilenstein des Rüstungskonzerns für 2024 gewesen sei. Mit einer durchschnittlichen Ergebnissteigerung von 30 Prozent jährlich bis 2030 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 auf Basis der Schätzungen für 2027 gehöre Rheinmetall zu den Top-Favoriten für 2025, die man einfach haben müsse. Riggio blieb entsprechend auf "Overweight".



Sind solche Kursziele für die Rheinmetall-Aktie realistisch?

820 Euro klingen für die Rheinmetall-Aktie im ersten Moment nach viel, wenn man bedenkt, welche Auf und Abs der Titel nach dem Erreichen des letzten Allzeithochs im April 2024 durchlebte. Und zu Gewinnmitnahmen dürfte es früher oder später auch bei den aktuellen Kursen kommen. Die langfristige Perspektive ist für die Aktie aufgrund zahlreicher geopolitischer Risiken und Konflikte aber gut und die Prognosen des Konzerns selbst sprechen dafür, dass das größte Wachstum bei Rheinmetall noch kommt.

Schon vor dem aktuellen Aufschwung hatte Morningstar den fairen Wert der Aktie auf 730 Euro taxiert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten hängt diesen Werten mit knapp 679 Euro aber noch etwas hinterher. Nichtsdestotrotz: Rücksetzer im Chart sind bei der Rheinmetall-Aktie derzeit Kaufgelegenheiten.

Mit Material von dpa-AFX



