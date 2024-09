Bei diesen großartigen Dividendenaktien bietet sich jetzt für Anleger die Chance, die Titel mit satten Rabatten von bis zu 60 Prozent aufzusammeln. Kann sich hier ein Einstieg lohnen, nicht nur mit Blick auf regelmäßige Dividendenzahlungen, sondern zusätzlich wegen des teilweisen enormen Kurspotenzials, das die Papiere zu haben scheinen?

Gerade in volatilen Marktphasen kommt es vor, dass einige Aktien von der Börse überproportional abgestraft werden. In solchen Situationen kann es sich für Anleger lohnen, mit einem hohen Rabatt günstig zuzuschlagen und auf eine Erholung der Titel zu setzen, die teilweise völlig zu Unrecht so niedrig notieren.

Bis zu 60% Rabatt auf diese großartigen amerikanischen Dividendenaktien

Unter anderem bei den folgenden drei Werten könnte das ebenfalls der Fall sein. Diese bieten aktuell bis zu 63 Prozent Rabatt vom Hoch und eine Dividendenrendite von bis zu 6,4 Prozent für die Zeit, bevor es kräftig nach oben geht.

John Deere (Rabatt vom Hoch: 18 Prozent / Dividendenrendite: 1,5 Prozent)

Erster Titel ist der Landmaschinenhersteller John Deere, der aktuell 18 Prozent unter seinem letzten Hoch notiert. Die Abstrafung der Aktie resultiert dabei primär aus der globalen Konjunkturschwäche, die die Nachfrage nach den Produkten (temporär) senkt.

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, bei der Dividendenaktie antizyklisch zuzugreifen, da sich das Unternehmen ansonsten in der Vergangenheit exzellent entwickelt hat. Auch die 34 Jahre an kontinuierlicher Dividendenzahlung sprechen dafür.

Realty Income (Rabatt vom Hoch: 25 Prozent / Dividendenrendite: 5,0 Prozent)

Der beliebte REIT Realty Income aus den USA ist wie die meisten Immobilienaktien infolge der Zinserhöhungen 2022 unter Druck geraten. Doch operativ läuft es bei dem Unternehmen besser denn je und Relaty konnte die Marktschwäche sogar zu weiteren Übernahmen nutzen.

Folglich kann es sich für Anleger jetzt lohnen, die Papiere ca. 25 Prozent unter ihrem letzten Hoch aufzusammeln. Bis es zu einer vollständigen Erholung kommt, winken immerhin monatliche Ausschüttungen von den Dividendenaristokraten.

Franklin Resources (Rabatt vom Hoch: 63 Prozent / Dividendenrendite: 6,4 Prozent)

Nicht nur ein Dividendenaristokrat, sondern sogar ein Dividendenkönig ist der Vermögensverwalter Franklin Resources. Dieser ist in den vergangenen Jahren vor allem wegen des Aufkommens von ETFs, die aktiv gemanagten Fonds des Unternehmens bedrängen, unter Druck geraten.

Doch die Analysten sehen im Schnitt 22 Prozent Upside bei dem S&P500-Wert. Zudem winkt eine Dividendenrendite von 6,4 Prozent. Eine attraktive Chance für Turnaround-Spekulanten.

