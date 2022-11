Der Dax steigt aktuell in schöner Regelmäßigkeit. Und mit ihm auch viele weitere Aktien. Doch welche deutschen Aktien weisen aktuell eigentlich laut Analysten das meiste Kurspotenzial auf? Wir zeigen, auf welche 5 Aktien Anleger setzen können.

Vonovia-Aktie mit 67,2 Prozent Potenzial

Laut den Analysten beim Datendienstleister Bloomberg, weist die Vonovia-Aktie momentan ein durchschnittliches Kursziel von 37,54 Euro auf. Dies bedeutet ein Potenzial von 67,2 Prozent. Dabei raten 18 Analysten zum Kauf, sechs zum Halten und niemand zum Verkaufen.

Vonovia leidet aktuell unter der Immobilienkrise und den hohen Zinsen. Die Aktie verlor stark an Wert, ist dadurch nun mit einem KGV von 12,5 und einer Dividendenrendite von 5,77 Prozent attraktiv bewertet.

Siemens Energy Aktie mit 63,7 Prozent Kurspotenzial

10 Analysten raten zum Kauf der Siemens Energy Aktie, sieben zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 63,3 Prozent und damit der zweitbeste Wert aller Dax-Aktien. Allerdings ist die Siemens Energy Aktie zuletzt deutlich abgestürzt, weist aber dennoch kein attraktives KGV und keine gute Dividendenrendite auf. Anleger betrachten die Aktie mit Vorsicht.

Puma-Aktie mit 55,8 Prozent Potential

Auch der Sportartikel-Hersteller Puma ist bei den Analysten beliebt. Die Puma-Aktie erhält 19 Kaufempfehlungen, fünfmal den Ratschlag zum Halten und niemand rät zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 70,55 Euro und damit ein Potenzial von 45,43 Prozent. Allerdings muss die Puma-Aktie aktuell den Abgang des Chefs verkraften und steht somit unter Druck. Anleger beachten das.

Bayer-Aktie mit 54,6 Prozent Potenzial

Auch die Bayer-Aktie weist mit einem durchschnittlichen Kursziel der Analysten bei Bloomberg von 79,95 Euro ein hohes Potenzial von 54,2 Prozent auf. Denn es raten 24 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Zudem ist die Bayer-Aktie mit einem KGV von 8,14 und einer Dividendenrendite von 3,62 Prozent attraktiv bewertet.

Fresenius-Aktie mit 52,9 Prozent Potenzial

Schließlich ist die am fünftbesten bewertete Aktie aus dem Dax das Papier von Fresenius. Auch bei dieser Aktie geht es seit langer Zeit nach unten, was zu mehr Potenzial führt. Hier raten 13 Anleger zum Kauf der Fresenius-Aktie, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kursziel ergeben sich daraus 35,59 Euro, was ein Kurspotenzial von 52,9 Prozent bedeutet.

Wichtig: Die obige Liste haben wir aus der Datenbank von Bloomberg erstellt. Der Datendienstleister sammelt regelmäßig die Einschätzungen der Analysten und ermitteln daraus ein durchschnittliches Kursziel. Dieses kann manchmal von sehr hohen, sehr niedrigen oder sehr alten Einschätzungen beeinflusst werden. Normalerweise fallen alte Ergebnisse aber nach etwa einem Jahr raus.