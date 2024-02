Nur durch Dividenden ein Vermögen aufbauen? Investoren wie Warren Buffett oder Ken Fisher verstehen es, auf die richtigen Aktien zu setzen – und verdienen allein schon durch ihre Dividenden ein Vermögen

Es ist der Traum von wohl vielen Anlegern: Durchs Investieren reich zu werden. Milliardäre wie Warren Buffett oder Ken Fisher haben es geschafft. Sie haben ein geniales Gespür, zur richtigen Zeit auf die richtigen Aktien zu setzen.

Doch die Milliardäre machen nicht nur ein Vermögen mit ihren Kursgewinnen. Sondern auch mit den Dividenden ihrer Aktien. Tatsächlich fällt beim Blick auf die Portfolios von Buffett, Fisher & Co. auf: Sie besitzen viele vielversprechende Aktien, die ihre Anleger auch mit hohen Ausschüttungen erfreuen.

Auf Dividenden-Aktien zu setzen, kann ein schlauer Schachzug sein: Denn in vielen Fällen gelten Unternehmen, die ihren Anlegern etwas von ihren Gewinnen abgeben, als stabil mit solider Finanzkraft und starkem Geschäftsmodell.

Mit diesen Dividenden-Aktien verdienen die Milliardäre ein Vermögen

Warren Buffett besitzt eine Vielzahl an starken Dividendenaktien. Die meiste Dividende verdient er derzeit allerdings mit seiner zweitgrößten Position, der Bank of America. Da diese eine Quartalsdividende von 0,24 US-Dollar ausschüttet und Buffett 1.032.852.006 laut dem jüngsten Stand seines Portfolios besitzt, verdient er pro Jahr nur mit Dividenden an dieser Aktie rund 991.537.925 US-Dollar – fast eine Milliarde Dollar!

Auch Ken Fisher hat einige Dividenden-Asse im Ärmel. Mit einer seiner größten Positionen, Home-Depot, verdient er jedes Jahr über 73 Millionen US-Dollar nur an Dividende. Auch Bill Gates ist unter den Dividenden-Milliardären am Start. Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust, der das Geld der gleichnamigen Stiftung verwaltet, setzt etwa auf die Aktien von Canadian Railway. Mit einer Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar und 54.826.786 Aktien im Besitz kassiert Gates jedes Jahr über 138 Millionen US-Dollar an Ausschüttungen nur mit dieser Aktie. Nicht zu vergessen: Der Milliardär Bill Ackman mit seiner Investmentfirma Pershing Square. Ackman setzt nur auf wenige Aktien, doch hervor hebt sich hierbei das Unternehmen Restaurant Brands International, von dem er 23.348.135 Aktien besitzt. Das Unternehmen zahlt die Dividende in kanadischen Dollar. Umgerechnet in US-Dollar verdient er hier jedes Jahr über 52 Millionen US-Dollar nur an Dividende.

