Ist Value jetzt besser als Tech? Weil die US-Inflationszahlen heißer ausfielen als gedacht, schmeißen Anleger Tech-Aktien aus dem Portfolio. Wie es jetzt weitergehen könnte.

Mit 3,1 Prozent Inflation im Januar sank die Inflationsrate in den USA zwar von 3,4 Prozent im Dezember. Doch Ökonomen hatten mit einer Inflation von nur 2,9 Prozent gerechnet. "Die aktuellen Zahlen zu den US-Konsumentenpreisen liefern der Fed keinen Grund für zügige Zinssenkungen", sagt Tobias Basse von der NordLB.

Zudem sagt Dr. Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ BANK: "Während die Gesamtrate von 3,4 Prozent im Dezember immerhin auf 3,1 Prozent zurückging, bleibt die Kernrate – also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise – unverändert hoch bei 3,9 Prozent. Der Finanzmarkt hatte einen deutlicheren Rückgang antizipiert. Besonders die Entwicklung der Dienstleistungspreise enttäuschte. Die Wohnungskosten stiegen mit 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat so stark wie seit dem letzten September nicht mehr."

Und weil höhere Zinsen nicht so gut für Tech-Aktien und riskantere Investments sind, werden diese heute fleißig abverkauft. Besser halten können sich Value-Werte. Kommt deswegen jetzt die langersehnte Umschichtung von Tech-Aktien hin zu Value-Aktien?

Schichten Investoren jetzt von Tech-Aktien zu Value-Aktien um?

Fakt ist: Die Tech-Aktien wie Apple, Microsoft, Nvidia und Co sind allesamt sehr hoch bewertet. Würden die Zinsen sinken, so würden die Bewertungen verträglicher werden. Die anhaltende Inflation in den USA gibt der Notenbank Fed aktuell aber noch keinen Anlass, die Zinsen schneller zu senken. Folglich purzeln jetzt vorbörslich erstmal die Kurse an den US-Börsen. Gegen 15 Uhr deutscher Zeit ist der Dow Jones Future mit 0,8 Prozent im Minus, der S&P 500 Future mit minus 1,1 Prozent und die Tech-Börse Nasdaq mit 1,5 Prozent im Minus.

Im Dow Jones können sich aktuell lediglich die Coca Cola-Aktie, die Chevron-Aktie und die Merck-Aktie im Plus halten. Ein Zeichen dafür, dass Value-Aktien jetzt stärker werden?

Nun, es ist noch zu früh, um direkt von einer grundsätzlichen Umschichtung zu reden. Weil die Tech-Aktien aber zuletzt sehr stark gelaufen waren und sich die Inflation hartnäckiger hält, könnten die Zinsen doch für längere Zeit oben bleiben und nicht so stark sinken. Dies dürfte Anleger dazu verleiten, doch wieder mehr auf die gescholtenen Value-Aktien zu setzen. Es kann nun erstmal Gewinnmitnahmen bei den Tech-Aktien geben.

Allerdings sollte man jetzt nicht hektisch verkaufen. Zunächst sollte der heutige Handel in den USA abgewartet werden. Gegen 22 Uhr deutscher ZEit, wenn die US-Börsen schließen, kann das schon wieder ganz anders aussehen.

Allerdings kann es sich für Anleger lohnen, nun auch wieder bei gut bewerteten Value-Aktien mal vorbeizuschauen und nicht alles nur auf die Karte der Tech-Aktien zu setzen.

