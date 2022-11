Der Black-Friday steht vor der Tür. Doch nicht nur in den Läden, sondern auch an den Märkten gibt es hier echte Schnäppchen. Diese fünf Aktien dürfen Sie sich langsam nicht mehr entgehen lassen. Von Johann Werther

Nicht nur auf Amazon gibt es aktuell einige heiße Schnäppchen, sondern auch an den Märkten sind inzwischen einige Aktien zu wahrhaften Spotpreisen zu haben. Anstatt also die Umsätze der Warenhändler in die Höhe zu treiben, könnten sich Investoren diese fünf Aktien einmal genauer anschauen:

Porsche Holding

Mehr als billig ist zum Beispiel die Porsche Holding, welche Anteile von VW, Porsche und verschiedene Forschungs- und VC-Projekte in sich vereint. Die Aktie hat ein KGV von 3,5 und eine Dividendenrendite von über 4 Prozent. Damit ist die Porsche Holding-Aktie günstiger bewertet als die Porsche Aktie selbst und auch als der Volkswagenkonzern.

Walt Disney

Disney ist ein Sammelsurium alter Klassiker, nun auch auf dem CEO Posten. Bob Iger, der neue alte Mann an der Spitze, soll das angeschlagene Unternehmen zurück in die Erfolgsspur führen. Zwar ist die Walt Disney-Aktie aufgrund der Gewinnerwartungen mit KGV 23 deutlich teurer als im historischen Vergleich, vom KUV dafür aber umso günstiger.

About You

Am Black Friday kauft man gerne Mode, aber an der Börse gibt es die noch günstiger. About You, die Otto-Tochter, bestehend aus Versandhandel- und Softwaresparte hat sich seit dem Börsengang extrem verbilligt und hat laut Analysten aktuell 50 Prozent Kurspotenzial.

Phillip Morris

Doch günstig sind auch die Tabakwerte. Phillip Morris bringt für das nächste Jahr ein KGV von 14,5 auf die Waage und bietet gleichzeitig eine Dividendenrendite oberhalb der fünf Prozent. Auch wenn das Rauchen selbst totgesagt wird, so scheint es dem amerikanischen Konzern noch sehr gutzugehen.

Amazon

Doch in dem ganzen Shopping-Wahnsinn ist es vor allem eine Aktie, die weiter profitiert und das ist Amazon. Auch wenn die Rabatte keineswegs so hoch ausfallen dürften wie in den letzten Jahren, dürfte es der angeschlagenen Versandsparte bei dem Weg zur Profitabilität helfen. Außerdem gibt es bei der Amazon-Aktie noch spannende Wachstumswetten in Form von Cloud und Healthcare.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche Automobil Holding, Philip Morris International