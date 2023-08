Dr. Jens Ehrhardt erneuert seine Prognose für sinkende Börsen. Der Experte verrät im Detail, warum die Märkte im zweiten Halbjahr nachgeben dürften, welche Aktien er für viel zu teuer hält und wo er jetzt einsteigen würde.

So verrät Jens Ehrhardt im exklusiven Interview mit dem YouTube-Kanal 'Smartes Geld' von BÖRSE ONLINE: „Ich habe für den Beginn des Jahres prognostiziert, es würde runtergehen. Allerdings habe ich dann am Jahresanfang gesehen, dass sehr viele Markteilnehmer negativ sind und es dann wahrscheinlich erst im zweiten Halbjahr runtergehen wird. Und entsprechend hatte ich meine Prognose auch frühzeitig korrigiert und das Ganze nach hinten geschoben.“

Für Ehrhardt sind es vor allem drei Gründe, warum die Börsen doch noch nicht gefallen sind: Denn aus Japan kam viel Liquidität in den Markt und hat Aktien nach oben gespült. Dann kam Liquidität wegen der Bankenkrise und dann nochmal, weil das US-Schatzamt abermals eine Billion ins System gegeben hat.

Doch Jens Ehrhardt erneuert seine Prognose für fallende Kurse und sagt: „Bislang hat eine Brems-Politik der Notenbanken immer zu sinkenden Aktien geführt. Und das wird auch dieses Mal so sein.“

Welche Aktien Jens Ehrhardt jetzt favorisiert und warum er schwarz für die deutsche Wirtschaft sieht

Ehrhardt warnt vor einer langen Zeit der hohen Zinsen

Dazu sagt der Experte: „Und was früher die Aktienmärkte immer wieder in Bewegung gebracht hat, waren am Ende die Zinssenkungen. Und je länger die Zinsen hoch bleiben, desto mehr wirkt sich diese aus. Kurzfristig können viele Unternehmen auch eine Hochzinsphase überbrücken. Aber je länger eine Hochzinsphase andauert, desto stärker wirkt sich diese negativ auf die Unternehmensgewinne aus. Also wenn wir wirklich vor einer Phase mit längerfristig hohen Zinsen stehen, wäre das für die Börsen sicher noch unangenehmer als ich ohnehin erwarte.“

Zudem sieht Ehrhardt Aktien wie Nvidia oder Microsoft als viel zu teuer an.

