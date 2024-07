Sollte man diese Einstiegsgelegenheit jetzt nutzen? Ein weltbekannter Tech-Analyst ist derzeit mega optimistisch für die Palantir-Aktie und sieht Kurschancen im zweistelligen Bereich. Was macht ihn so zuversichtlich?

Palantir zählt zu den bekanntesten KI-Aktien an der Börse. Die Aktie des Datenspezialisten liegt seit Jahresanfang bereits rund siebzig Prozent im Plus. Doch ist das alles nur dem Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu verdanken, oder bietet die Aktie tatsächlich handfeste Gründe, warum es sich nun lohnt zuzuschlagen?

Der weltbekannte Analyst Daniel Ives von Wedbush ist jedenfalls äußerst optimistisch für die Aktie, wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtete. Doch was steckt dahinter?

Palantir ist weithin bekannt als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen unterstützt andere Firmen dabei, ihre riesigen Datenmengen zu ordnen, zu analysieren und daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Zusätzlich spielt Palantir eine wichtige Rolle im Bereich der Cyber-Sicherheit. Daten sind schließlich das Fundament jeder Künstlichen Intelligenz. Zu den ersten Kunden zählten hauptsächlich Regierungsbehörden wie die US Navy und die US Air Force. Für diese stellt Palantir die Plattform "Gotham" bereit. Mittlerweile bietet das Unternehmen mit der Plattform "Foundry" auch kommerziellen Kunden seine Dienste an. Dies mit großem Erfolg: Im ersten Quartal 2024 konnte Palantir den Umsatz in diesem Segment im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent steigern und im US-Markt sogar um 40 Prozent.

Top-Analyst mega bullisch für Palantir – das steckt dahinter

„Wir glauben, dass PLTR gut positioniert ist, um weiterhin von der ein Billion US-Dollar KI-Ausgabenwelle zu profitieren, da immer mehr Anwendungsfälle auftauchen, um kritische Probleme in verschiedenen Branchen zu lösen und datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen", so der Experte Daniel Ives von Wedbush laut TipRanks. Vor allem die erst im vergangenen Jahr eingeführte KI-Plattform AIP (Artificial Intelligence Platform) sieht er als starken Wachstumstreiber.

„Die Nachfrage nach AIP ist anders als alles, was wir in den letzten zwanzig Jahren gesehen haben“, schrieb CEO Alex Karp im vergangenen August in einem Brief an die Aktionäre. In einer Telefonkonferenz im Mai zu den Ergebnissen hieß es, dass „…die Nutzung von AIP durch neue und bestehende Kunden zu einem deutlichen Wachstum bei der Kundenakquise und dem Umsatz in unserem US-amerikanischen kommerziellen Geschäft beigetragen“ habe. Denn diese Plattform hilft zahlreichen Unternehmen und Institutionen, ihre Effizienz zu steigern.

Dieser Meinung ist auch der Experte Dan Ives: „AIP ist das Rückgrat dieser massiven Chance für das Unternehmen, mit einer beträchtlichen Anzahl von Organisationen, die langfristige Verträge abschließen, die bedeutende Auswirkungen auf den Betrieb haben, da immer mehr Unternehmen das Potenzial von AIP erkennen, den Wert zu steigern, indem sie mehr für die Unternehmenstransformationen in einem schnelleren Tempo tun".

Wie viel Potenzial steckt wirklich in der Aktie?

Die Aktie liegt seit dem Börsengang Ende 2020 immer noch im Minus – das Allzeithoch von neununddreißig US-Dollar hat sie noch nicht erreicht. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass Palantir seit dem Geschäftsjahr 2023 endlich unter dem Strich profitabel ist. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten Analysten im Durchschnitt ein Plus von zweihundertfünfzig Prozent auf 0,33 US-Dollar je Aktie. Auch beim Umsatz wird für dieses und für das nächste Geschäftsjahr ein zweistelliges Plus erwartet. Precedence Research hält es für möglich, dass der Markt für KI-Software bis 2032 jedes Jahr durchschnittlich rund 23 Prozent wächst. Ives stuft die Aktie als "Outperform" ein und sieht mit einem Kursziel von 35 US-Dollar eine Kurschance von 23 Prozent. Weniger optimistisch scheint allerdings der Analystenkonsens: Nur fünf raten zum Kaufen, sieben zum Halten und die Mehrheit mit acht Analysten zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22 US-Dollar – 23 Prozent unter dem aktuellen Kurs.

Palantir wird in den nächsten Quartalen beweisen müssen, dass die Aktie nicht nur aufgrund des KI-Hypes steigt, sondern auch, dass das Unternehmen eine solide und vielversprechende Basis im KI-Umfeld bieten kann. BÖRSE ONLINE bleibt ebenfalls bullish und rät zum Kauf.

