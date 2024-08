Weiß sie etwa mehr? Nicht Tesla und auch nicht Nvidia: Die bekannte Investorin Cathie Wood kauft seit Kurzem immer und immer wieder die Aktien eines anderen berühmten Tech-Giganten. Sollten auch Sie zuschlagen, bevor die Aktie um 50 Prozent steigen könnte?

Cathie Wood (68) kennt an der Wall Street jeder. Die Investorin ist mit ihrer Firma ARK Invest vor allem dafür bekannt, auf disruptive Innovation zu setzen. Das macht ihre Investments häufig äußerst riskant und Wood musste bereits herbe Verluste sowie Kritik einstecken.

Fest steht aber auch: Wood hat ein Händchen dafür, wenn es darum geht, die vielversprechendsten Aktien der Zukunft zu finden. So sprach sie sich etwa früher schon stark die die Tesla-Aktie oder auch den Bitcoin aus.

Besonders spannend wird es allerdings, wenn sich Cathie Wood auf einmal für einen bekannten Tech-Giganten interessiert. Denn da ihr Fokus nun mal auf disruptiver Innovation liegt, handelt es sich bei einem Großteil ihrer Investments eher um kleinere, unbekanntere Aktien, die häufig noch nicht mal profitabel sind. Was also steckt hinter ihren jüngsten Zukäufen?

Bei dieser Magnificent 7 Aktie schlägt Cathie Wood gerade immer und immer wieder zu – sollten Sie es auch?

Cathie Woods Firma ARK Invest verwaltet mehrere aktiv gemanagte ETFs. Dazu zählt unter anderem das Flaggschiff-Produkt ihrer Firma, der ARK Innovation ETF. Und ein Blick auf dessen Trades zeigt: Cathie Wood hat für diesen auf einmal jüngst angefangen, Aktien des E-Commerce-Giganten Amazon zu kaufen. Bereits rund viermal schlug sie diesen Monat zu und kaufte fast 300.000 Aktien. Auch bei vier weiteren ihrer ETFs, bei denen Amazon allerdings schon zuvor ein Bestandteil war, stockt sie diesen Monat immer wieder kräftig auf.

Besonders interessant: Wood Einkaufsserie für Amazon begann vergangene Woche am 5. August – also genau da, als die Börsen einknickten und vor allem Technologiewerte wie Amazon betroffen waren. Die Aktie liegt auf Sicht von einem Monat 13 Prozent im Minus. Es wirkt also fast so, als hätte Wood nur auf diese günstige Einstiegsgelegenheit gewartet zu haben und dass sie überzeugt ist, dass der Kurs wieder steigt. Auch die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 224 US-Dollar rund 31 Prozent Kurschance. Allerdings sehen die Analysten von Wolf Research oder der Maxim Group mit Kurszielen zwischen 250 und 251 US-Dollar sogar Kurschancen von bis zu 50 Prozent.

Erst im April wies Cathie Wood auf einem Presseevent gegenüber BÖRSE ONLINE und anderen Journalisten darauf hin, dass der E-Commerce-Markt und damit der Markt von Amazon noch lange nicht gesättigt sei. Amazon sei zwar eine reife, aber nach wie vor eine Wachstumsaktie. Dennoch scheint Wood neben E-Commerce noch weitere Chancen bei Amazon zu sehen, denn ihre Strategie ist es stets, auf Unternehmen zu setzen, die wirklich disruptive Innovationen haben. Dies könnte bei Amazon etwa der Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) sowohl im Cloud- als auch im E-Commerce-Bereich sein, in den das Unternehmen hohe Summen investiert.

