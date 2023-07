Bei der Notierung des in Hamburg ansässigen Kupferproduzenten scheint in den vergangenen Handelstagen eine positive Weichenstellung erfolgt zu sein. Es gibt handfeste charttechnische Indizien. Von Karen Szola

Demnach gelang es dem MDAX-Titel in den letzten Börsentagen nicht nur, den bis dato gefolgten Abwärtstrend - ausgehend vom Februar-Zwischenhoch - nach oben zu verlassen, auch die maßgebende 200-Tage-Linie konnte in der abgelaufenen Woche zurückerobert werden, wie im Chartbild (grün markiert) gut zu erkennen ist. Der Ausbruch über den seit einigen Monaten wieder ansteigenden längerfristigen Durchschnitt ist ein in der Regel verlässlicher Hinweis darauf, dass nun zumindest mittelfristig weitere Gewinne zu erwarten sind.



Dies setzt voraus, dass der Aurubis-Kurs nicht wieder nachhaltig unter das Niveau um 80 Euro abfällt. Bleibt dies aus, liegt das Ziel der kommenden Monate in der Region zwischen 94 und 96 Euro – dem nächsten auffälligen Widerstandsbereich.



Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Aurubis-Aktie: Kursentwicklung seit Juni 2021

Vom aktuellen Level bis zur besagten Widerstandszone 94/96 Euro sind das immerhin stattliche 15 Prozent. Diese ließen sich mit unserem empfohlenen Derivat, einem Knock-out-Call auf den Basiswert von der UniCredit, noch um das Fünffache hebeln.



Empfehlung: Knock-out-Call auf Aurubis;



WKN: HC1RMQ



Knock-out-Schwelle: 66,27 €

Hebel: 4,73

Laufzeit: Open end



