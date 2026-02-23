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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Aurubis

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WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 25,67 24,02 18,23 17,30 17,31
    Nettogewinn (Mrd) 0,45 0,39 0,54 0,42 0,14
    Gewinn/Aktie 9,97 22,49 12,34 9,53 3,23
    Dividende/Aktie 2,61 2,25 1,60 1,40 1,40
    Rendite (%) 1,41 1,22 1,50 2,13 1,99
    KGV 17,77 20,51 8,65 6,90 21,73
    KUV 0,31 0,34 0,26 0,17 0,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Aurubis AG bezeichnet sich als führenden integrierten Kupferkonzern und als weltweit größten Kupferrecycler. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1866 als Aktiengesellschaft unter dem Namen Norddeutsche Affinerie gegründet und unterhält seit 1910 Produktionsstätten auf einem Gelände in Hamburg. Mit der Cumerio-Übernahme 2008 kamen Standorte u.a. in der Schweiz, in Belgien, Italien und Bulgarien hinzu. Die Gesellschaft erzeugt Kupfer aus primären Rohstoffen, aus Zwischenprodukten anderer Hütten und durch das Recycling von sekundären Rohstoffen, vor allem Kupferschrott. Aurubis setzt dabei Primär- und Sekundärrohstoffe ein, die sie ausschließlich von Dritten bezieht. Aktuell ist der Konzern in neun europäischen Ländern und den USA aktiv. Der Konzern unterteilt sein Geschäft in die beiden Segmente "Metal Refining and Processing", und "Metal Products".

    Offizielle Webseite: https://www.aurubis.com

    Aktionärsverteilung