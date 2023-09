Unternehmensprofil

Die Aurubis AG bezeichnet sich als führenden integrierten Kupferkonzern und als weltweit größten Kupferrecycler. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1866 als Aktiengesellschaft unter dem Namen Norddeutsche Affinerie gegründet und unterhält seit 1910 Produktionsstätten auf einem Gelände in Hamburg. Mit der Cumerio-Übernahme 2008 kamen Standorte u.a. in der Schweiz, in Belgien, Italien und Bulgarien hinzu. Die Gesellschaft erzeugt Kupfer aus primären Rohstoffen, aus Zwischenprodukten anderer Hütten und durch das Recycling von sekundären Rohstoffen, vor allem Kupferschrott. Aurubis setzt dabei Primär- und Sekundärrohstoffe ein, die sie ausschließlich von Dritten bezieht. Aktuell ist der Konzern in neun europäischen Ländern und den USA aktiv. Der Konzern unterteilt sein Geschäft in die beiden Segmente "Metal Refining and Processing", und "Metal Products".

Offizielle Webseite: www.aurubis.com