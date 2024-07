Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz sind seit Jahresanfang enorm gut gelaufen. Papiere wie Nvidia haben sich in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdoppelt und haben die Märkte nach oben getrieben. Doch die Analysten der Citibank sind der Meinung, dass dies nicht ewig so weitergehen kann. Darum schlagen sie jetzt Alarm.

Nvidia hat seit Jahresanfang um 158 Prozent an Wert gewinnen können und das in erster Linie wegen des Hypes rund um Künstliche Intelligenz. Doch dass es früher oder später zu einer Korrektur kommen muss, ist jedem rational denkenden Anleger klar, weshalb sich oft die Frage gestellt wird: Ist es jetzt an der Zeit bei der Aktie Gewinne mitzunehmen?

Zumindest laut den Analysten der Citibank ist die Antwort jetzt: Ja jetzt ist es Zeit zu verkaufen.

Citi Analysten schlagen Alarm

Denn in einer kürzlichen Studie wollte die Citibank den KI-Hype zwar noch nicht als Blase betiteln, stempelte die aktuelle Entwicklung allerdings als besorgniserregend ab. Ursache: Insbesondere in den Optionsmärkten werde aktuell eine überdurchschnittliche starke Volatilität zur Long-Seite eingepreist, zulasten der Volatilität der Short-Seite.

Konkret bedeutet das: Der Markt setzt weiter enorm konzentriert auf schnelle Wertsteigerungen bei KI-Aktien wie Nvidia und vergrößert damit das Risiko einer sehr kalten Dusche.

In diesem Kontext rieten die Analysten der Citibank Anlegern dazu, bei Werten wie Nvidia Gewinne mitzunehmen und die gewonnenen Gelder in andere (im Idealfall niedriger bewertete KI-Profiteure) zu investieren. Denn tatsächlich sind die Experten trotz des Hypes weiterhin bullisch für den Gesamtsektor und sehen für die kommenden fünf Jahre ein durchschnittliches Wachstum bei den freien Cashflows der Unternehmen zwischen 19 und 27 Prozent.

Jetzt bei Nvidia Gewinne mitnehmen?

Die Citibank rät Anlegern also aktuell antizyklisch zu agieren und Gewinne bei den Highflyern mitzunehmen. Eine Maßnahme, die sich bereits in anderen Hype-Phasen bewährt hat. Der am Donnerstag erfolgte Abverkauf zeigt zusätzlich wie angespannt die Situation ist. Hier verloren einige Werte der Magnificent Seven deutlich, da Anleger Gewinne mitnahmen.

Daher kann es jetzt für bestimmte Anleger Sinn ergeben zu verkaufen, um eventuell das Portfolio breiter zu diversifizieren. Welche Möglichkeiten es für ein breit gestreutes Portfolio gibt, erfahren Sie in diesem Artikel. Wenn Sie sich dagegen im KI-Sektor breiter aufstellen wollen, dann kann sich jetzt ein Blick auf den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index lohnen.

Übrigens: Wie es jetzt an der Börse weitergeht und welche Risiken es gibt erfahren Sie in einer neuen Einschätzung im neuesten BÖRSE ONLINE YouTube Video:

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.