Der Aktienmarkt hat seit Jahresanfang nur eines gemacht: Er ist gestiegen. Doch angesichts dessen fragen sich immer mehr Anleger, wann endlich eine Korrektur nach dem starken Kurssprung vieler Aktien kommt. Die Investmentbank Morgan Stanley hat nun eine sehr genaue Prognose abgegeben: Bis spätestens zu diesem Zeitpunkt kommt die Korrektur.

Die Kurse von Nvidia & Co. sind zuletzt regelrecht ins Unendliche geschossen und viele Anleger fragen sich: Wie lange soll das noch gut gehen? Zumindest laut Meinung der Investmentbank Morgan Stanley nicht mehr allzu lange, denn diese sehen eine potenzielle Korrektur am Aktienmarkt kommen.

Bis spätestens zu diesem Zeitpunkt kommt dieses Jahr die Korrektur am Aktienmarkt

Denn laut einer neuen Einschätzung des Marktstrategen Mike Wilson von Morgan Stanley werden die Kurse bis November mindestens einmal um zehn Prozent einbrechen. Der Grund dafür: die politische Unsicherheit in den USA, mit Blick auf die heiße Phase des Wahlkampfs zwischen Joe Biden und Donald Trump.

„Die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends von jetzt an bis zum Jahresende ist sehr gering, viel geringer als normal“, sagte Wilson. Er schätzt die Chance auf weitere Gewinne bis 2025 auf lediglich 20 Prozent.

Hat der Morgan Stanley Bär mit seiner Prognose recht?

Damit prognostiziert Wilson, der in der Vergangenheit schon häufig sehr bärisch war, zum wiederholten Male einen Einbruch an den Märkten. Allerdings steht in diesem Fall zumindest teilweise die Statistik auf der Seite des Experten.

Fox Business Durchschnittlicher Return des S&P500 in Wahljahren

So zeigt sich in US-Wahljahren in der heißen Phase des Wahlkampfs gerne eine Korrektur, wodurch Wilsons erste Prognose über eine Korrektur realistisch erscheint. Dass es allerdings anschließend nicht wieder bergauf geht, ist zumindest statistisch mit Blick auf eine potenzielle Jahresendrallye unwahrscheinlich.

