Die Aktie von Daimler Truck ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. Besonders wegen der schwachen Konjunkturlage läuft es schlecht bei dem LKW-Bauer. Doch laut dem Analystenhaus Jefferies könnte jetzt eine Wende näher sein als gedacht. Außerdem sehen die Experten satte 34 Prozent Kurspotenzial.

28 Prozent hat die Aktie von Daimler Truck von ihren Rekordhochs aus 2024 bisher verloren. Grund dafür sind insbesondere die schwachen Aussichten für den Konzern, der wegen der globalen Konjunkturlage deutlich weniger Aufträge in den Büchern hat.

Bisher scheint keine Erholung absehbar insbesondere mit Blick auf die schlechte Lage in vielen Absatzmärkten. Doch die Analysten von Jeffries sehen das anders:

Daimler Truck-Aktie: Analyst sieht jetzt Wende in Sicht

Denn in einer kürzlich veröffentlichten Studie hat das Analystenhaus die Einschätzung auf “Buy” und das Kursziel auf 50 Euro belassen. In der Begründung dafür schrieb Experte Michael Aspinall, dass der Zeitpunkt, an dem sich die Situation an den Endmärkten verbessere, noch ungewiss sei, doch dieser Moment näher läge als von der Börse aktuell erwartet.

Dementsprechend sehen die Experten eine Wende bei Daimler Truck zumindest in Sichtweite und trauen der Aktie 34 Prozent an Kurspotenzial zu. Doch sollten Anleger jetzt bei dem LKW-Bauer einsteigen?

Winken bei Daimler Truck jetzt 34% Kurspotenzial?

Tatsächlich kann sich jetzt ein Blick auf die ehemalige Mercedes-Benz-Tochter lohnen, besonders wenn man antizyklisch agieren möchte. Denn Daimler Truck befindet sich angesichts der schwachen Konjunkturlage im Bereich eines zyklischen Tiefs.

In diesem Kontext kann es sich für Anleger lohnen günstig zuzuschlagen (28 Prozent Discount vom Rekordhoch), wenngleich man einen längeren Atem mitbringen muss, um auf einen Aufschwung der Konjunktur zu warten.

Sollte dieser allerdings kommen, ist Daimler Truck durch seine operative Stärke und Marktstellung in bester Position davon zu profitieren. Das meint auch BÖRSE ONLINE, die den Titel aktuell mit Kursziel 58 Euro zum Kauf empfehlen.

TradingView Daimler Truck Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

