Nach einem drastischen Ausverkauf am Donnerstag zeigen sich die Aktien von Daimler Truck am Freitag deutlich erholt. Das steckt jetzt hinter dem Kursanstieg und so stehen die Chancen auf eine Fortsetzung der Rallye bei dem DAX-Konzern.

Am Donnerstag brachen die Aktien von Daimler Truck teilweise um 15 Prozent ein, am Freitag haben sich die Papiere inzwischen deutlich von dem Abverkauf erholt. Das liegt nicht zuletzt an den vom Unternehmen vorgelegten Zahlen und Aussichten.

Daimler Truck-Aktie gewinnt deutlich nach Abverkauf

Denn neben den Ergebnissen im Rahmen der Erwartungen präsentierte Daimler Truck zusätzlich einen positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, was Anleger entsprechend positiv stimmte. So war noch am Donnerstag die Angst vor einer Gewinnwarnung groß gewesen, als Donald Trump angekündigt hatte, die harten Emissionsziele in den USA für Lkws neu prüfen zu wollen.

Lesen Sie dazu: Daimler Truck-Aktie bricht um -15% ein: Was tun nach der Schock-Nachricht beim DAX-Konzern?

Konkret erwartet das Unternehmen für 2025 ein EBIT-Wachstum von fünf bis 15 Prozent. Die operative Marge soll im Industriegeschäft (ohne Finanzdienstleistungen) zwischen acht und zehn Prozent liegen (Vorjahr: 8,9 Prozent).

Im Anschluss an diese Ergebnisse zeigten sich Aktionäre bei Daimler Truck sehr erleichtert, und das Papier konnte seine Erholungsbewegung fortsetzen.

Kommt bei der Daimler Truck-Aktie jetzt die Erholungsrallye?

Doch wie weit geht es jetzt mit den Papieren des DAX-Konzerns weiter?

Grundsätzlich dürfte eine schnelle Erholung zu den bisherigen Jahreshoch vorerst nicht möglich sein, denn durch den Abverkauf am Donnerstag haben die Antteilsscheine ihren Erholungstrend seit September 2024 gebrochen. Dennoch zeichnet der Chart nicht das Bild eines baldigen Ausverkaufs, nachdem sich 100- und 200-Tage-Linie als valide Unterstützungen erwiesen haben.

Zudem ist BÖRSE ONLINE mittel- bis langfristig optimistisch für den Konzern und rät zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Goldman kürzt Kursziel für US-Aktien drastisch, doch mit diesen 5 Werten gewinnen Anleger jetzt