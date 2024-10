Die Berichtssaison beginnt wieder und startet mit den US-Banken. Doch was bedeuten die Zahlen nun für den deutschen Leitindex DAX, und warum stehen heute vor allem die Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Bayer im Fokus?

Es ist ein solider Wochenausklang für den deutschen Leitindex: Der DAX liegt aktuell um 0,25 Prozent im Plus und notiert bei 19.259 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro STOXX 50, zeigt sich ein freundliches Bild: Der Index liegt um 0,15 Prozent im Plus und steht damit knapp unter der Marke von 5.000 Punkten.

In den USA wurde die Berichtssaison eingeläutet. Die Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo fielen besser als erwartet aus und sorgten auch hierzulande für leichten Auftrieb. US-Inflationsdaten hatten kaum Einfluss auf die Indizes, obwohl die Erzeugerpreise im September stärker als erwartet stiegen.

Darum stehen die Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Bayer im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es aktuell die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von über 3,5 Prozent. Damit verzeichnete die Aktie sogar ein Rekordhoch. Die US-Bank JPMorgan stufte sie von "Underweight" auf "Neutral" hoch und erhöhte das Kursziel von 13,00 auf 32,80 Euro. Eine robuste Nachfrage und eine gute operative Umsetzung ebnen dem Energietechnikkonzern den Weg aus der Krise, schrieb Analyst Akash Gupta.

Das Schlusslicht im DAX bilden derzeit die Aktien von Bayer und Rheinmetall mit einem Minus von jeweils fast zwei Prozent.



Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verlor in den Auseinandersetzungen um den Unkrautvernichter Glyphosat einen weiteren Fall vor Gericht. Die Bayer-Aktie geriet mit einem Minus von 1,6 Prozent unter Druck und setzte damit den negativen Trend der vergangenen Tage fort.

Die Analysten der Deutschen Bank Research belassen Rheinmetall mit einem Kursziel von 510 Euro auf "Hold". Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Rüstungskonzern auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen ist, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Mit nur diesem einen ETF für die Ewigkeit Vermögen für Generationen aufbauen

Oder:

MSCI World ETF kurz vor neuem Rekord - Jetzt winken auch noch fette Dividenden bis Dezember