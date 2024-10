Alles, was Sie brauchen, ist dieser eine ETF, um wirklich langfristig Vermögen aufzubauen und das für Generationen. Darum ist das Produkt für langfristige Anleger so exzellent geeignet und vermutlich besser als 99% aller Angebote im Markt.

Geht es um ETF-Strategien, dann gibt es sehr viele Diskussionen. Eigentlich ist man sich einig darüber, dass man breit gestreut, langfristig in die Weltwirtschaft investieren will, doch jeder Anleger macht das anders. Beliebt sind unter anderem 70/30, Regionenportfolio und Co.

Allerdings muss es gar nicht so kompliziert sein, denn es gibt einen ETF mit dem sie alles abdecken können und so einfach als auch unkompliziert Vermögen für Generationen aufbauen.

Ein ETF für die Ewigkeit

Die Rede ist dabei vom SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (WKN: A1JJTD). Dieser ETF investiert deutlich breiter in die Weltwirtschaft als beispielsweise ein MSCI World durch die Abdeckung von Schwellenländern und Small Caps. Insgesamt 9.000 Unternehmen werden durch den Indexfonds abgebildet und damit rund 95 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung, gewichtet nach der jeweiligen Größe der Firmen.

Anleger, die breit gestreut in die Weltwirtschaft investieren wollen, brauchen also eigentlich nur diesen einen ETF und haben damit das Komplettpaket. Zudem ist der Fonds mit 0,17 Prozent TER pro Jahr selbst für ETF-Verhältnisse sehr günstig.

So Vermögen für Generationen aufbauen

In den vergangenen zehn Jahren haben Anleger mit diesem ETF eine unglaubliche Rendite von 178 Prozent oder 10,8 Prozent pro Jahr erzielen können und das ohne größere Risiken als bei anderen Weltfonds einzugehen. Im Gegenteil: Durch die breitere Streuung der Werte gibt es beim SPDR MSCI ACWI IMI sogar ein geringeres Klumpenrisiko durch die Schwergewichte Nvidia, Microsoft & Co.

Dementsprechend ist der ETF ein Must-have für alle Anleger, die einfach und unkompliziert Vermögen, vielleicht sogar über Generationen, aufbauen wollen.

