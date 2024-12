Der Bullenmarkt hat sich an der Börse auch im Jahr 2024 fortgesetzt. Jetzt könnte es in einem Bereich so gut laufen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Und der Ausblick auf das kommende Jahr ist in dem Fall besonders vielversprechend.



Als die Aktienmärkte das letzte Mal so eine beeindruckende Rallye hinlegten, waren Smartphones und Social Media-Plattformen wie Facebook noch nicht erfunden, Im Jahr 1998 war es dem amerikanischen Index S&P 500 zueltzt gelungen, im zweiten Jahr in Folge eine Rendite von mehr als 20 Prozent erreichen.

Und für 2024 sieht momentan vieles danach aus, dass sich ein solches Ereignis wiederholen könnte. Im Jahr 2023 erreichte der Index einen Zuwachs von 24 Prozent und in diesem Jahr steuert der S&P 500 auf ein Plus von 26 Prozent zu.



Diese Mega-Rallye an den Märkten gab es seit 1950 nur achtmal

Laut Ryan Detrick, einem Marktstrategen der Carson Group, hat der S&P 500 seit 1950 nur achtmal in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Rendite von mehr als 20 Prozent erzielen können. Anleger interessiert aber natürlich vor allem, was das für die Zukunft und speziell das kommende Jahr bedeuten könnte. Und auch darauf hat Detrick mit Blick auf die bisherigen Verläufe nach einer solchen Rallye eine Antwort.



Nach sechs der acht Mega-Rallyes aus der Vergangenheit legte der S&P 500 nämlich auch im dritten Jahr zu – durchschnittlich um 12 Prozent. Der Börsen-Boom muss also noch nicht am Ende sein, dafür spricht ebenso ein weiterer Punkt.



Bullenmarkt dürfte noch etwas Luft haben

Der aktuelle Bullenmarkt begann am Ende des Krisenjahres 2022 und dauert nun schon etwas mehr als zwei Jahre an. Ein Blick in die Historie zeigt, dass der durchschnittliche Bullenmarkt etwas länger als fünf Jahre dauert und der S&P 500 in diesem Zeitraum um die 180 Prozent zulegte. Bisher sind es „nur“ 68 Prozent.

Vertraut man den Daten, dürften gerade viele große US-Aktien für Anleger noch die ein oder andere positive Überraschung parat haben. Anleger sollten die Prognosen aber immer mit Vorsicht genießen, denn aus den Daten der Vergangenheit können nur bedingt Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen an der Börse geschlossen werden. Ein Börsenrally-Hattrick scheint aber nicht ganz unwahrscheinlich.

