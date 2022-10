Warren Buffett gilt allgemein hin als größter Name in der Welt des Investierens. Doch sollten Anleger auch in ihn und seine Aktie investieren? Ist Berkshire Hathaway aktuell wirklich ein Kauf? Von Johann Werther

Berkshire Hathaway – Die Hochburg des Value Investments

Jedes Kind, das sich ein bisschen für Börse und Aktien zu interessieren beginnt, stößt früher oder später auf den Namen Warren Buffett. Die Ikone des Value-Investing ist bekannt und verehrt unter Anlegern wie kein Zweiter. Durch seine Buy&Hold Strategie von Unternehmen wie Coca-Cola wurde der Mann, der sich immer sehr bewusst von der Wall Street fernhielt, zum zeitweise vermögendsten Menschen der Welt und stach jeden Fondsmanager aus.

Und auch im hohen Alter sitzt Buffett noch im Büro seines Unternehmens Berkshire Hathaway. Sein Unternehmen und Investmentvehikel ist wohl eine der bekanntesten Aktien weltweit und sicherlich auch die beliebteste unter Privatanlegern.

Neues Management

Doch natürlich trifft der 92-Jährige seine Entscheidungen nicht mehr allein mit seinem Partner Charlie Munger zusammen, sondern hat ein großes Team mit zwei sehr erfahrenen Investment-Managern hinter sich. Vor allem letztere kümmern sich um das aktuelle Portfolio, das einige Besonderheiten aufweist.

So haben wir neben in der Vergangenheit wachsenden Beteiligungen an Ölkonzernen, zum Beispiel auch den Growth Titel Snowflake im Depot gefunden. Dazu kommt die 40 Prozent Gewichtung der Apple Aktie und eine ganze Menge außerbörsliche Beteiligungen an Versicherungen, Textil- und Süßigkeitenherstellern, sowie vielem mehr.

Berkshire Hathaway-Aktie: Kauf oder kein Kauf?

Doch für viele Anleger stellt sich die Frage: Sollte man bei Buffett nun einsteigen oder nicht? Grundsätzlich sollte man sich mit dem Portfolio von Berkshire wohlfühlen und den Ansatz hinter den Investments verstehen. Immerhin wird Warren Buffett nicht mehr ewig als Chef des Unternehmens unter uns weilen und auch danach sollten Anleger bei der Aktie bleiben, weil sie sich mit dem Portfolio wohlfühlen.

Zwar sprechen Indikatoren wie die Charttechnik gegen einen Kauf der Berkshire-Hathaway-Aktie, aber gerade letzteres hat auch das Orakel von Omaha noch nie interessiert. Aktuell notiert die Aktie mit einem interessanten Discount auf den inneren Wert, was in der Vergangenheit immer ein Grund zum Kaufen war. Selbstverständlich wird man nicht sofort so reich wie Buffett mit einem Investment in Berkshire, allerdings hat die Aktie wie immer Potenzial langfristig den Markt zu schlagen.