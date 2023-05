Sich gegen die Meinung des Marktes zu stellen ist keineswegs einfach und so mancher hat sich dabei schon die Finger verbrannt. Doch mit diesen ungeliebten Aktien könnte genau jetzt eine Überrendite zu einem seitwärts laufenden Markt möglich sein.

Gerade in der aktuellen Phase, in der der Markt ohne rechtes Ziel seitwärts läuft, können Anleger durch gute Entscheidungen einiges an Überrendite erzielen. Ein beliebtes Mittel ist es dabei sich gegen die aktuelle Meinung, des Marktes zu stellen.

Das sind die unbeliebtesten Aktien der Wall Street

Zwar haben viele unbeliebte Aktien nicht umsonst ihren Status erreicht, aber es bedeutet auch, dass wenn die Verkäufer zumeist schon alle verkauft haben und nur kleine positive Nachrichten, die Aktie im Schnellschritt nach oben bringen können.

Das amerikanische Anlegermagazin Barron’s ermittelte die am meisten gehassten Aktien im S&P 500, indem es sich die Anzahl der Kaufbewertungen der Analysten sowie die Anzahl der Verkaufsbewertungen ansah. Diese 19 Titel sind die unbeliebtesten bei den Marktbeobachtern:

Aktie Verkaufsempfehlungen (in %) Kaufempfehlungen (in %) Principal Financial 53 0 Franklin Resources 47 0 T Rowe Price 41 0 Consolidated Edison 44 6 Hormel Foods 36 0 Clorox 41 9 Paramount 50 23 Expeditors 32 5 Pinnacle West 36 14 C.H. Robinson 27 7 Robert Half 47 27 Campbell Soup 30 10 Brown-Forman 29 10 3M 24 5 Kimberly-Clark 18 5 J.M. Smucker 25 13 Lincoln National 19 6 Fastenal 28 17 Prudential Financial 25 15

Können sie genau jetzt ein gutes Investment sein?

Unter den Titel finden sich also heiße Wetten, wie eine 3M, die immer noch mit Prozessrisiken zu kämpfen hat, aber auch Titel wie Franklin oder T. Row Price, die als Vermögensverwalter und Dividendenaristokraten eigentlich als solide Investments gelten.

Definitiv sollten Anleger hier nicht durch die Bank weg investieren, sondern sich die einzelnen Werte genauer anschauen. So bestehen zum Beispiel bei der Warren Buffett Aktie Paramount auch Chancen auf einen Short-Squeeze, da hier rund 20 Prozent des FreeFloats bei Leerverkäufern liegen.

