Kurz vor dem US-Feiertag verhalten sich DAX-Anleger defensiv – was Sie jetzt wissen sollten und warum unter anderem die Aktien von Vonovia und Zalando im Fokus stehen.

0,35 Prozent liegt der deutsche Leitindex aktuell im Minus. Damit steht der DAX im Gegensatz zum Vortag bei 19.228 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt sogar 0,75 Prozent im Minus und steht bei 4.726 Punkten.

„Vor dem US-Feiertag und der damit verbundenen verkürzten (US-) Handelswoche positionieren sich die Investoren auf der defensiven Seite", kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. An den oft richtungsweisenden New Yorker Börsen wird am Donnerstag wegen Thanksgiving gar nicht und am darauf folgenden Schnäppchentag Black Friday nicht so lange wie üblich gehandelt.

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erinnerte zudem an die sogenannte Trump-Divergenz der europäischen und amerikanischen Märkte angesichts der Zollpläne des designierten US-Präsidenten. Schon am Dienstag hatte Donald Trumps Ankündigung von Zöllen auf Einfuhren aus Mexiko, Kanada und China die Anleger am deutschen Markt besorgt. Derweil sei an der Wall Street die "Weihnachtsrally in vollem Gange", so Altmann.

Die miserable Kauflaune in Deutschland, welche das GfK-Konsumklima vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft belegte, war ebenfalls nicht dazu geeignet, die hiesigen Anleger aufzuheitern. In Kürze stehen zwar noch etliche US-Konjunkturdaten an. Diese dürften aber kaum in der Lage sein, die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember zu forcieren, heißt es bei den Experten der Landesbank Helaba.

Aktien von Vonovia und Zalando beim DAX im Fokus

Im Fokus stehen heute die Aktien von Zalando und Vonovia. Während Zalando mit einem Minus von derzeit 2,3 Prozent das Schlusslicht markiert, schafft es die Aktie von Vonovia mit einem Plus von 3,3 Prozent von der Performance her an die Spitze im DAX.

Optimistische Aussagen von Aroundtown zum Gewinn sind am Mittwoch auf das Wohlwollen von Investoren gestoßen. Der Kurs erreichte in der Spitze mit 3,131 Euro den höchsten Stand seit August 2022 und zog auch andere Branchentitel mit nach oben. Im DAX profitierte davon Vonovia. Außerdem haben die Analysten von Warburg Research das Kursziel von 40,20 auf 42,30 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigt.

Seine Annahmen für die Erholung des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) außerhalb des Vermietungsbereichs seien angesichts der aktuellen Ziele für 2028 zu pessimistisch, räumte Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein. Auch im Hinblick auf das Vermietungsgeschäft sehe er im Vergleich zu seinen bisherigen Schätzungen zusätzliches Aufwärtspotenzial.

Mit Material von dpa AFX

