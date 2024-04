Der deutsche Leitindex sackt heute deutlich ab. Auch die Aktien von BMW und Porsche büßen kräftig ein. Doch eine Aktie profitiert überraschend. Das steckt dahinter

Kein guter Tag für den deutschen Leitindex: Der DAX liegt heute bereits über ein Prozent im Minus und liegt deutlich unter der Marke von 18.000 Punkten bei 17.817. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, büßte über ein Prozent ein und steht bei 4.924 Punkten.

Negative Impulse kamen vor allem aus den USA, wo die Börsen zum Wochenauftakt spürbar Federn gelassen hatten. Die Unsicherheit sei nach wie vor "so hoch wie lange nicht mehr", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nach Ostern sei die lang erwartete Korrektur an den Börsen eingeleitet worden, ergänzte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Zum einen beunruhigt das Thema Zinsen, zum anderen die sich weiter zuspitzende Situation im Nahen Osten. Die vom Forschungsinstitut ZEW ermittelten, und etwas besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten deutscher Finanzexperten bewegten den Markt indes kaum.

Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets warnt: "Solange es dem Dax nicht gelingt, die Schlüsselunterstützung bei 18 200 Punkten zurückzuerobern, bleibt er im Korrekturmodus." Bei einer weiteren Eintrübung der Nachrichtenlage sei sogar ein Fall bis auf 17 700 und anschließend 17 000 Punkte denkbar.

Angesichts starker US-Wirtschaftsdaten wie dem Arbeitsmarktbericht oder den Einzelhandelsumsätzen sowie der hartnäckigen Inflation stellen sich vermehrt Anleger die Frage, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Zinssenkung in der weltgrößten Volkswirtschaft geben wird. Daher werden die März-Daten zur US-Industrieproduktion an diesem Nachmittag besonders in den Blick rücken.

Zudem schwebt über dem Markt die Sorge über eine weitere Nahost-Eskalation, denn Israel will den iranischen Großangriff laut Angaben der Militärführung des Landes nicht unbeantwortet lassen. Man wäge die weiteren Schritte ab, hieß es. Bisher wurde allerdings noch nicht über die Reaktion entschieden.

Fresenius an DAX-Spitze – doch Aktien von BMW und Porsche verlieren

Unter den Einzelwerten legte die Fresenius-Aktie über vier Prozent zu und ist damit von der Performance an der DAX-Spitze. Der Klinikbetreiber und Gesundheitskonzern gab am Vorabend die US-Markteinführung des Biosimilars Tyenne bekannt. Dabei handelt es sich um ein Nachahmerprodukt des zuvor patentgeschützten Antikörpers Tocilizumab gegen verschiedene Autoimmunerkrankungen.

Die beiden Schlusslichter bilden hingegen mit einem Minus von jeweils über drei Prozent die Aktien von BMW und Porsche. Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie aus mehreren Gründen mit einem gedämpften Start in das Jahr. Der Rückgang der Luxusnachfrage in China sowie regulatorische Auswirkungen in den USA dürften sich auf die Volumina des Sportwagenbauers ausgewirkt haben. Er geht davon aus, dass die Marge im ersten Quartal unter der Jahreszielspanne liegen wird.

Mit Material von dpa-afx

