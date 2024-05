Kurz vor Pfingsten scheint dem deutschen Leitindex die Luft auszugehen. Was dahintersteckt und warum unter anderem die Aktien von Commerzbank, Zalando und E.ON im Fokus stehen

Kein Aufschwung vor dem Feiertag: Der DAX liegt derzeit 0,21 Prozent im Minus und steht bei 18.699 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der bei 5.056 Punkten steht.

Von seinem Rekord hat der DAX damit weiter Abstand genommen. Am Mittwoch hatte er bei 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht. Inflationszahlen aus den USA und damit einhergehende Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed waren ausschlaggebend dafür. Auf Wochensicht steht der Dax mit einem guten halben Prozent im Minus.

„Nach der Rekordjagd in der aktuellen Handelswoche scheint dem Dax so langsam die Luft auszugehen", sagte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow und verwies darauf, dass sich am Vortag bereits am US-Aktienmarkt eine Tendenz zu Gewinnmitnahmen abgezeichnet habe. Die wichtigsten Indizes in New York hatten ihre Rekordmarken letztlich nicht ganz halten können, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 40 000 Punkten übersprungen hatte.

Aktien von Commerzbank, Zalando und E.ON im Fokus

Derzeit steht die Aktie der Commerzbank mit einem Plus von über zwei Prozent von der Performance her an der Spitze des DAX. Damit setzt die Bank ihre Erholung fort. Außerdem hob heute Goldman das Kursziel von 15,80 auf 16,60, die Einstufung ist aber „Neutral“.

Die Schlusslichter bilden hingegen die Aktien von Zalando mit einem Minus von derzeit rund vier Prozent und E.ON mit einem Minus von rund fünf Prozent. Allerdings erscheint E.ON nur optisch tiefer, da die Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt wurde. Das betrifft auch Adidas, die Deutsche Bank und Heidelberg Materials.

