Michael Burry hat sein Portfolio erneut umgestellt. Auf diese aussichtsreichen Aktien setzt der populäre Big Short Investor jetzt und diese hat der ehemalige Hedgefonds-Manager wieder verkauft. Sieht der Milliardär zudem besonders in diesem einen Markt große Chance für Kursgewinne?

Am 15. Mai sind die 13F Filings in den USA öffentlich geworden. Diese Dokumente zeigen die Portfolios von über 100 Millionen US-Dollar schweren Investoren zum Stichtag am 30. März. Unter anderem dabei: Der legendäre Big Short Investor Michael Burry mit seiner Holding Scion Asset Management.

Auf diese aussichtsreichen Aktien setzt Big Short-Investor Michael Burry jetzt

Wie bei fast jeder Veröffentlichung der 13F Filings zeichnet sich Burry auch dieses Mal durch eine erhöhte Handelsaktivität aus und strukturierte sein Portfolio neu. Von den Leerverkäufen, die der Investor im vergangenen Jahr erfolgreich getätigt hatte, war dabei nichts mehr zu sehen, stattdessen stockte der Ex-Hedgefondsmanager massiv Aktien auf.

Neu kamen dabei ins Portfolio: Cigna Group, BP, First Solar und Baidu. Zudem sind nun sieben Prozent von Burrys Vermögen in Gold investiert. Verkauft hat der Experte dagegen die Aktien von Oracle, CVS Health und Nexstar Media. Bei allen anderen Titel wurde massiv nachgekauft, insbesondere bei Burrys Top-Positionen JD.com und Alibaba.

Doch was könnten diese Käufe und Verkäufe bedeuten?

Was bedeuten Michael Burrys Käufe und Verkäufe?

Zwar lässt sich über die Absichten von Michael Burry keine eindeutige Aussage treffen, doch mit einem Crash scheint der ehemalige Hedgefondsmanager nicht zu rechnen. Ganz im Gegenteil zeigt die verstärkte Aktienquote im Portfolio einen gewissen Optimismus, wenn man bei dem Big Short-Mann überhaupt davon sprechen kann.

Zudem sehr eindeutig: Burry spekuliert weiterhin auf ein großes Comeback der China-Aktien. So hat er seine Beteiligungen an Alibaba und JD.com deutlich aufgestockt und zusätzlich Baidu ins Portfolio genommen. Damit sind 22,34 Prozent seiner Aktienpositionen in diesen drei chinesischen Unternehmen investiert.

