Was sorgt für diesen gelungenen Wochenstart beim DAX? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Zalando und Commerzbank. Das steckt dahinter…

Dieser Wochenstart kann sich sehen lassen: Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 0,6 Prozent im Plus und steht damit bei 18.829 Punkten. Ebenfalls positiv, jedoch etwas vorsichtiger, geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu: Der Index liegt derzeit 0,3 Prozent im Plus und steht bei 4.885 Punkten.

Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag griffen die Anleger am Montag bei deutschen Aktien wieder zu. Infolge schwacher Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie hatte der DAX zwar im frühen Handel etwas Mühe. Der Anreiz, auf dem ermäßigten Niveau wieder zuzugreifen, wurde im Laufe des Tages aber wieder größer. In New York zeichnete sich am Nachmittag ein immerhin solider Start ab.

Der DAX nahm damit wieder Kurs auf die 19.000-Punkte-Marke, die er am Donnerstag wegen der eingeläuteten Zinswende in den USA erstmals überschritten hatte, bevor dann Gewinnmitnahmen am Freitag kurzzeitig das Bild prägten.

Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow perlen schlechte Konjunkturnachrichten aus der Eurozone an deutschen Aktien ab. Eine im September deutlich stärker als erwartet eingetrübte Unternehmensstimmung im Euroraum untermauerte am Montag eigentlich die Konjunktursorgen, denn der Einkaufsmanagerindex sackte erstmals seit Februar wieder unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Experten folgerten daraus allerdings auch, dass dies den Spielraum der Europäischen Zentralbank für weitere Zinssenkungen bestätigt.

Was gibt es Neues von der Commerzbank-Aktie?

Die UBS sprach angesichts der derzeitigen Kursrekorde von einem Stimmungshoch, das aber auf wackeligen Beinen stehe, da Anleger im Schlussquartal vor einer Reihe von Herausforderungen stünden. „Das Zeitfenster, um das Portfolio auf Zinssenkungen der Zentralbanken auszurichten, wird immer kleiner", schrieb der UBS-Experte Mark Haefele. Neben der konjunkturellen Unsicherheit und geopolitischen Konflikten fürchtet er, dass die näher rückenden US-Wahlen die Investoren verunsichern werden.

Unternehmensseitig machte erneut die Commerzbank Schlagzeilen, weil die Bank im Mittelpunkt eines Übernahmekarussells sitzt. Anfangs gerieten die Papiere deutlich unter Druck wegen der Ankündigung, dass Deutschland nach dem überraschenden Einstieg der Unicredit vorerst keine weiteren Aktien an dem Frankfurter Bankhaus verkaufen will. Im Tagestief hatten sie deshalb mehr als sechs Prozent eingebüßt. Im Verlauf sorgte dann die Meldung für neue Bewegung, dass die italienische Großbank ihren Anteil an den Frankfurtern über Finanzinstrumente auf rund 21 Prozent erhöht hat. Zeitweise waren die Commerzbank-Aktien daraufhin moderat ins Plus gedreht, bevor zuletzt dann wieder ein Minus von 0,8 Prozent auf der Kurstafel stand. Unicredit beantragte nach eigenen Angaben die behördliche Erlaubnis, ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent zu steigern.

Zalando und…? Diese Aktien stehen beim DAX heute sonst noch im Fokus

Ansonsten stehen unter anderem die Aktien von RWE mit einem Plus von aktuell 3,2 Prozent, Siemens Energy mit 2,85 Prozent und Zalando mit einem Plus von 2,4 Prozent an der Spitze vom DAX. Bei Zalando äußerte sich das Analysehaus RBC optimistisch mit einem Kursziel, das mit 42 Euro mehr als die Hälfte an Kurspotenzial verspricht.

Ansonsten gibt es heute keine größeren Verlierer im DAX. Einzig die Aktie von BASF sticht mit einem Minus von 2,44 Prozent hervor. Die Aktien schalten derzeit nach einer Gewinnserie in der Vorwoche in den Konsolidierungsmodus.

Lesen Sie auch:

Nicht Gold: Dieser Rohstoff könnte bald richtig durch die Decke gehen

Oder:

Crashgefahr? Jetzt aus Aktien aussteigen und tiefer wieder kaufen?