Der DAX hat erneut einen Höchststand erreicht. Wie lange geht die Rallye noch weiter? Außerdem unter anderem im Fokus: Die Aktien von Airbus, Commerzbank, Daimler Truck und Zalando.

Er kann einfach nicht aufhören zu steigen: Aktuell liegt der deutsche Leitindex DAX 0,22 Prozent zum Vortag im Plus und steht bei 22.847 Punkten. Damit konnte er erneut eine neue Bestmarke aufstellen. Auch dank der freundlich erwarteten US-Börsen, wo sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende ebenfalls neue Bestmarken abzeichnen, konnte der DAX anziehen.

Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt fast 0,4 Prozent im Plus und steht bei 5.539 Punkten.

„Die Tausendermarken fallen im DAX gerade beinahe im Wochenrhythmus", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Er erinnerte daran, dass der Index vor einer Woche erstmals die 22.000 Punkte hinter sich gelassen und sich am Morgen der nächsten runden Hürde von 23.000 Punkten genähert hatte. „Frei nach dem Motto 'The Trend is your Friend' bleiben alle im Markt und schauen zu, wie andere gezwungen sind einzusteigen beziehungsweise zuzukaufen."

Aktien von Airbus, Commerzbank, Daimler Truck und Zalando beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schaffen es aktuell von der Performance her mit einem Plus von jeweils 1,6 Prozent die Aktien von Airbus, der Commerzbank und auch Daimler Truck. Airbus erreichte damit eine neue Bestmarke.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank nach einer aktualisierten Strategie bis 2028 von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz einer erheblichen Rentabilitätsverbesserung in den vergangenen vier Jahren setze die Bank ihre Bemühungen fort, die Eigenkapitalrendite auf 15 Prozent zu steigern, schrieb Analyst Benjamin Goy in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch wenn dies (zu) ehrgeizig sein möge, gefalle ihm die neue Denkweise, die Grenzen weiter zu verschieben, anstatt zu bremsen.

Unterdessen bildet die Zalando-Aktie mit einem Minus von aktuell zwei Prozent von der Performance her das Schlusslicht im DAX. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Yashraj Rajani ging am Montag auf das Feedback zu seiner Kaufempfehlung im Januar ein. Insgesamt gebe es starkes Interesse am Onlinehändler als "strukturellen E-Commerce-Player" und mögliche Alternative zu Inditex. Am 6. März rechnet Rajani mit konservativen Jahreszielen. Gerade beim bereinigten operativen Ergebnis plane Zalando immer sehr zurückhaltend.

Enthält Material von dpa-AFX

