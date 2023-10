Der DAX-Konzern Münchener Rück bzw. Munich Re kann erneut gute Nachrichten vermelden und dürfte in den kommenden Jahren so mehr Geld einnehmen. Winkt eine Dividenden- und Kurssteigerung?

Seitdem in den 2010er-Jahren die Rückversicherer begonnen haben ihre Prämien gegenüber den Erstversicherern zu erhöhen und deren Prämien abschöpfen boomt das Geschäft, in dem die Münchener Rück einer der Platzhirsche ist.

Nun kann der DAX-Konzern, der in diesem Jahr schon 22 Prozent an der Börse zulegen konnte, weitere gute Nachrichten vermelden:

DAX-Konzern Münchener Rück erneut mit guten Nachrichten

So bereitet die Münchener Rück Versicherer und Makler vor der anstehenden Vertrags-Erneuerungsrunde auf weiter steigende Preise für Rückversicherungsschutz vor.

"Damit wir unsere Rolle als Risikoträger nachhaltig erfüllen können, arbeiten wir mit unseren Kunden daran, Preise und Bedingungen an das sich verändernde Risikoumfeld anzupassen", sagte Vorstandsmitglied Clarisse Kopff am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Dann sei die Münchener Rück auch in der Lage, mehr Kapazität zur Verfügung zu stellen. Die Inflation – die die Volkswirte des weltgrößten Rückversicherers für die Euro-Zone auch 2024 bei drei Prozent erwarteten – bleibe ein wesentlicher Faktor dabei.

Die Rückversicherungsbranche trifft sich von Sonntag an in Baden-Baden mit Versicherern und Maklern. Das ist der Auftakt für die Verhandlungen zur Erneuerung der Verträge zum 1. Januar – vor allem in Deutschland und Europa.

Winkt eine Dividenden- und Kurssteigerung beim DAX-Konzern Münchener Rück?

Dementsprechend können Anleger auch in den kommenden Jahren mit mehr Gewinn bei der Münchener Rück rechnen, denn die Versicherer sind darauf angewiesen, einen Teil ihres Risikos abzugeben.

Trotzdem sind sich einige Experten aber nicht sicher, ob diese Steigerungen für die erhöhten Schäden durch Naturkatastrophen und die Inflation ausreichen. Tatsächlich sind aber genau die beiden Faktoren es, die Argumente für eine Preiserhöhung der Prämien im darauffolgenden Jahr liefern, was die Sorgen zum Teil unbegründet erscheinen lässt.

Folglich sollte die Münchener Rück Aktie auch in den kommenden Jahren prosperieren und sowohl beim Kurs als auch bei der Dividende Wachstum zeigen. So wird für das kommende Jahr eine Dividendensteigerung von 3,30 Euro auf 3,53 Euro erwartet. Außerdem sieht Börse Online für den Wert ein Potenzial bis auf 420 Euro je Aktie.

