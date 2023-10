Kurz nach dem Ende der Handelszeit in den USA konnte die Netflix-Aktie rund acht Prozent zulegen. Doch was bedeutet dieser extreme Kurssprung für das Papier? Und was steckt hier eigentlich dahinter?

Schon vor dem Beginn der Quartalsberichtssaison war klar: Netflix wird sich wieder einmal sehr volatil zeigen. Das indizierten bereits Wochen vorher die Optionsprämien, denn Anleger handelten die Aktie zuvor sehr stark.

Nun ist es tatsächlich so gekommen: Die Aktie des Streaming-Anbieters ist um acht Prozent im nachbörslichen Handel nach oben geschossen. Das steckt hinter der positiven Kursreaktion:

Netflix-Aktie mit nachbörslichem Mega-Kurssprung

So waren es die Quartalszahlen des Unternehmens für das dritte Quartal, die den Titel beflügeln konnten. So vermeldete der Streaming-Anbieter einen Umsatz im Zeitraum von Juli bis September von 8,54 Milliarden US-Dollar. Ungefähr so hoch waren aber auch die Schätzungen der Analysten gewesen.

Durch Kosteneinsparungen konnte allerdings der Gewinn überraschen. Dieser lag mit 3,73 US-Dollar je Aktie rund 23 Cent über dem, was der Konsens der Wall Street zuvor geschätzt hatte.

Die wirkliche Überraschung des Abends gab es allerdings bei den Nutzerzahlen. So wuchs die Anzahl der Nutzer in den vergangenen drei Monaten um netto 8,1 Millionen, während die Experten nur mit 6,1 Millionen gerechnet hatten. Gerade vor dem Hintergrund eher zurückhaltender Konsumenten und engerer Budgets ist diese Meldung eine Überraschung und führte dementsprechend auch zu einem derart heftigen Kursausschlag.

Wie geht es jetzt mit der Netflix-Aktie weiter?

Der starke Kursanstieg könnte nun auch der Wendepunkt für die Netflix-Aktie sein. Denn der Titel war zuletzt stark gefallen, sogar bis unter die 200-Tage-Linie. Doch im Zuge der Euphorie im nachbörslichen Handel konnte das Papier nun wieder den gleitenden Durchschnitt überspringen. Sollte sich das Plus morgen über die Börseneröffnung retten können, steht also eine Trendwende ins Haus.

