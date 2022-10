Nach einem schwachen Handelsstart kämpft sich der Dax am Mittwoch ein halbes Prozent ins Plus. Die Aktien von Infineon, Bayer und Vonovia befinden sich im Fokus.

Zudem erhoffen sich Investoren von den Protokollen der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Einblicke in die internen Diskussionen zum Zinsausblick. Nach überraschend gut ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt gehen Experten davon aus, dass die Fed ihren aggressiven Zinserhöhungskurs Anfang November mit einem weiteren Jumbo-Schritt fortsetzt.

Bei den Unternehmen werden Zahlen von CropEnergies, Auto1 und Gerresheimer erwartet. Aus den USA stehen zudem die Erzeugerpreise an.

Das sind die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Mittwoch

Am Vormittag zeigten sich vor allem die Papiere des Halbleiter-Konzerns Infineon stark. Die Aktien notieren mit einem Plus von 2,4 Prozent an der Dax-Spitzer.

Auch die Aktie von Bayer ist mit rund zwei Prozent im Plus und somit vorne mit dabei.

Dahingegen notieren vor allem die Vonovia-Aktien mit einem Abschlag von 3,00 Prozent ganz am Ende des Dax.

Der Leitindex startete etwas tiefer in den Tag, fiel zwischenzeitlich auf fast 12.100 Punkte, konnte sich bis zum Mittag aber um 0,5 Prozent verbessern.

Mit Material von Reuters