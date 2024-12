Der DAX bewegt sich trotz neuer US-Inflationsdaten kaum. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum unter anderem die Aktien von Rheinmetall und SAP im Fokus stehen.

Die Rallye-Pause setzt sich auch zur Mitte der Woche fort. Aktuell steht der deutsche Leitindex DAX fast unverändert zum Vortag bei 20.340 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, kann leicht zulegen und liegt mit 4.959 Punkten 0,15 Prozent im. Plus.

Wegweisende Impulse durch die US-Inflationsdaten blieben aus, da die Teuerung im November wie erwartet ausgefallen ist. Anleger bleiben daher weiter an der Seitenlinie, denn am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank auf der Agenda und in der kommenden Woche die der US-Notenbank Fed.

Die US-Inflationsdaten seien "die letzte große Hürde auf dem Weg zu einer erneuten Zinssenkung" durch die Fed am Mittwoch, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Anstieg der Jahresrate auf 2,7 Prozent sei keine Überraschung, wobei vor allem der Aufwärtsdruck bei den Kernpreisen - Lebensmittel und Energiepreise sind hier ausgeschlossen - dafür verantwortlich sei, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. „Gründe für ein Forcieren der Zinssenkungserwartungen gibt es mit den Zahlen wohl nicht", konstatiert er. Eine Zinssenkung durch die Fed um 0,25 Prozentpunkte in der kommenden Woche hält er dennoch weiterhin für wahrscheinlich. Sie sei aber "immer noch nicht zu 100 Prozent eingepreist".

Aktien von Rheinmetall und SAP beim DAX im Fokus

Im Fokus beim DAX stehen heute unter anderem die Aktien von Rheinmetall und SAP. So markiert die Aktie von Rheinmetall mit einem Plus von zwei Prozent von der Performance her aktuell die Spitze im deutschen Leitindex. SAP hingegen büßt über zwei Prozent ein. Das Schlusslicht ist der Tech-Konzern damit dennoch nicht, denn die Aktie von Zalando hat aktuell ein Minus von 3,34 Prozent, verlor zwischenzeitilich aber noch viel mehr. Die Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Mit Material von dpa-afx

