Der DAX bleibt zum Wochenausklang im Rekordmodus – worauf es jetzt ankommt und warum die Aktien von Heidelberg Materials und Commerzbank im Fokus stehen

Der DAX steigt und steigt. In der Spitze erzielte er am heutigen Freitag sogar ein neues Rekordhoch bei 17.198 Punkten. Halten konnte es der deutsche Leitindex leider nicht, liegt mit 17.117 Punkten aber immer noch über 0,4 Prozent im Plus. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund. Der Index liegt 0,42 Prozent im Plus und steht derzeit bei 4.763 Punkten.

Der DAX konnte weiterhin von soliden Firmengewinnen beflügelt werden. „Die Berichtssaison ist fast vorüber und die Zahlen zum vierten Quartal haben gezeigt, dass die Unternehmen mit höheren Zinsen für längere Zeit zurechtkommen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Bei den Hoffnungen der Anleger auf rasche Zinssenkungen gossen die US-Erzeugerpreise am Nachmittag allerdings Wasser in den Wein. Sie waren im Januar stärker als erwartet gestiegen. Geldpolitische Kommentare von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau hatten zunächst für Auftrieb an den Aktienmärkten gesorgt. Seiner Ansicht nach sollte die Europäische Zentralbank (EZB) mit der ersten Zinssenkung nicht zu lange warten. Es könne besser sein, "schrittweise und pragmatisch zu handeln, anstatt zu spät zu entscheiden und dann übermäßig korrigieren zu müssen", sagte er.

Die EZB hält die Zinsen nach einer Serie von Erhöhungen im Kampf gegen die Inflation bereits seit September 2023 unverändert. Anleger hoffen, dass eine geldpolitische Wende der Konjunktur neuen Schwung verleiht.

Aktien von Heidelberg Materials und Commerzbank beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze konnte es heute von der Performance mit einem Plus von über drei Prozent Heidelberg Materials schaffen. Die Schlusslichter bilden mit einem Minus von über zwei Prozent hingegen die Commerzbank und Airbus. Allerdings hatte die Bank am Tag zuvor über fünf Prozent zugelegt, vermutlich nahmen Anleger einfach ihre Gewinne mit.

Mit Material von dpa-AFX und rtr

