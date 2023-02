Nach ein paar Schwierigkeiten kann der DAX heute wieder einen Anlauf auf die 15.500 Punkte nehmen. Zudem stehen Infos rund um SAP und Quartalszahlen von Nvidia und Deutsche Telekom im Fokus.

In Erwartung weiterer Firmenbilanzen ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst freundlich. Am Donnerstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 15.399 Punkten geschlossen. Am Donnerstag soll der DAX bei über 15.450 Punkten starten.

Die Veröffentlichung der Zinsprotokolle der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) brachte wenig Überraschendes, sagten Börsianer. Eine solide Mehrheit von Währungshütern der Fed hat auf der jüngsten Zinssitzung dafür plädiert, das Tempo der Zinserhöhungen auf einen Viertel-Prozentpunkt abzuschwächen. Sie waren sich allerdings auch darin einig, dass die Gefahren einer hohen Inflation weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Ausrichtung der Geldpolitik sein werden.

Geschäftszahlen legten am Donnerstag unter anderem Deutsche Telekom und Heidelberg Materials vor. Zudem wurde bekannt, dass spätestens 2024 mit Hasso Plattner auch der letzte der SAP-Gründer den Walldorfer Softwarekonzern verlässt. Bei den Konjunkturdaten veröffentlicht das Handelsministerium in Washington eine zweite Schätzung zur US-Wirtschaftsleistung im vierten Quartal. In Japan bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Zudem veröffentliche Nvidia gestern Abend seine neuesten Quartalszahlen. Lesen Sie hier die BÖRSE ONLINE Einschätzung dazu.

