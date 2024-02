Erneut schaffte es der DAX über die wichtige Marke von 17.000 Punkten. Schafft es der deutsche Leitindex, sich nun darüber zu halten? Worauf es jetzt ankommt und warum gerade unter anderem die Aktien von Siemens und Infineon im Fokus stehen

Der deutsche Leitindex hat es wieder geschafft: Der DAX kletterte nach anfänglichen Verlusten heute erneut über die Marke von 17.000 Punkten und steht mit einem Plus von 0,60 Prozent derzeit bei 17.022 Punkten. Damit rückt er wieder näher an das Rekordhoch vom Dienstag bei rund 17.050 Zählern heran. Ob er es womöglich knacken kann? Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 läuft es rund. Der Index liegt fast 0,9 Prozent im Plus und steht bei 4.719 Punkten.

Möglicherweise kommt der Impuls für eine weitere Rekordmarke des Dax aus den USA. Dort könnte der stark beachtete Index S&P 500 erstmals in seiner fast 67-jährigen Geschichte die Marke von 5000 Punkten knacken. „Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass die Wall Street die magische Zahl auf der Anzeigetafel sehen will", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Am Vortag war der Index haarscharf an der Marke vorbeigeschrammt.

Aktien von Siemens, Infineon und Continental starten im DAX durch

An die DAX-Spitze schaffen es derzeit von der Performance die Aktien von Infineon, Continental und Siemens, die alle über drei Prozent im Plus liegen. Bei Siemens hatten Anleger zunächst ein maues Abschneiden der Sparte Automatisierung und Digitalisierung im ersten Geschäftsquartal moniert, doch dann rückte die unerwartet profitable Sparte Smart Infrastructure in den Fokus und trieb den Kurs nach oben. Die Infineon-Aktien konnten sich von ihrer jüngsten Schwäche erholen und profitierten außerdem von einem weiter starken Technologiesektor. Auch Continental konnte sich nach dem jüngsten Rücksetzer erholen.

Das Schlusslicht im DAX bildet derzeit hingegen Siemens Energy. Der kriselnde Konzern hatte am Mittwoch Zahlen vorgelegt und das Comeback untermauert. Die Aktie kletterte im Hoch bis auf 14,60 Euro, konsolidiert am Donnerstag nun etwas.

