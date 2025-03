Das Analysehaus Morgan Stanley hat sein Vertrauen ist diese weltbekannte Auto-Aktie erneuert und sie als „Top-Pick“ ausgezeichnet. Aber sollten Anleger nach dem jüngsten Absturz ähnlich optimistisch sein?



Nicht für jeden ist die Aktie des Automobilherstellers Tesla gerade das attraktivste Investment an der Börse. Seit Jahresanfang hat das Papier fast 35 Prozent verloren und befindet sich nach einer Rallye zum Jahresende 2024 plötzlich einer Abwärtsspirale.

Unter anderem Unsicherheiten bezüglich der Tesla-Führung durch Elon Musk und eine schwache Unternehmensführung belasten den Titel deutlich. Für die Experten von Morgan Stanley bleibt die Aktie aber weiter aus ganz bestimmten Gründen eine Empfehlung.



Tesla für Morgan Stanley weiter ein „Top-Pick“

Morgan Stanley stuft die Tesla-Aktie weiter als ein „Top-Pick“ im amerikanischen Automobilsektor ein und behielt das Kursziel von 430 US-Dollar bei. Mit einem aktuellen Kurs von um die 260 US-Dollar besteht also ein ordentliches Aufholpotenzial von um die 60 Prozent für das Papier. Einen günstigeren Zeitpunkt für einen Einstieg bei der Aktie scheint es laut den Experten also derzeit nicht zu geben.

Vor allem die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik könnten für Tesla enorme Wachstumstreiber werden und das Unternehmen weiter als diversifizierten Technologiekonzern positionieren. „Jede 1 Prozent des US-Arbeitsmarktes, die von Tesla Optimus erfasst werden kann, ist ungefähr 100 US-Dollar pro Tesla-Aktie wert", sagten die Experten unter der Leitung von Adam Jonas gemäß Investing.com. Zudem verspricht den Angaben zufolge die Energiesparte von Tesla, in Zukunft ebenfalls wertvoller als die Fahrzeugsparte zu werden. Von einer Auto-Aktie kann also womöglich bald keine Rede mehr sein, die bisherigen Probleme sind damit aber nicht verschwunden.



An der Wall Street herrscht Uneinigkeit zur Tesla-Aktie

Andere Experten an der Wall Street sehen das Tesla-Papier weit kritischer und halten weitere Abschläge zwischen 15 und 33 Prozent für möglich. Derzeit würden 13 Analysten den Titel kaufen, elf verkaufen und weitere elf die Aktie halten. Die Zukunft für Tesla ist also ungewiss und günstig ist der aktuelle Kurs nur, wenn sich die großen technologischen Versprechen des Konzerns erfüllen und die Unternehmensführung nicht zu einem unberechenbaren Faktor an der Börse wird. Denn klar ist: Mit Elon Musk ist es teilweise schwierig, ohne ihn könnte die Aktie aber viel Momentum verlieren.

