Dividende, Aktienrückkauf, steigender Kurs: Die Anleger hatten zuletzt gut Lachen bei der Allianz-Aktie. Doch jetzt präsentiert der blaue Riese seine neuen Quartalszahlen und die sind durchaus überraschend.

So fallen die Quartalszahlen der Allianz aus

Das operative Ergebnis der Münchner Versicherung stieg um 6,8 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Dazu schreibt die Allianz selbst: "Getrieben durch den Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung sowie unterstützt durch gute Ergebnisse in den Geschäftsbereichen Asset Management und Lebens- und Krankenversicherung." Insgesamt sei das gesamte Geschäftsvolumen um 5,3 Prozent auf 48,4 Milliarden Euro gestiegen.

Diese Zahlen waren alles in allem so erwartet worden und die Allianz enttäuschte weder, noch konnte sie die Erwartungen nach oben hin sprengen. Für das Gesamtjahr bekräftigte die Allianz die Prognose: So soll das operative Ergebnis im Jahr 2024 weiterhin bei 14,8 Milliarden Euro plus oder minus eine Milliarde Euro liegen.

Zudem läuft das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro weiter. Etwa die Hälfte davon sei aber bereits ausgegeben worden, so die Allianz. Allerdings gab es zwei Punkte, die dann doch überraschten. Und für Anleger stellt sich die Frage: Sollte man die Allianz-Aktie jetzt kaufen oder besser verkaufen?

Allianz-Aktie jetzt kaufen oder verkaufen?

Denn einerseits gab es die negative Überraschung, dass die Solvenzquote mit 203 Prozent rund 4 Prozent unter den Schätzungen der Analysten ausfiel. Dieser Wert ist nicht dramatisch, fällt aber schon auf, weil viele andere Kennziffern ziemlich genau die Erwartungen der Analysten erfüllten. Die Allianz selbst schreibt als Erklärung: "Immobilienbewertungen, kleine M&A-Deals und höhere Solvenzkapitalanforderungen aufgrund des Wachstums" seien dafür verantwortlich.

Ein Punkt, der hingegen aber positiv auffiel, war der Nettozufluss in der Kapitalverwaltung. Denn hier gab es mit 34 Milliarden Euro Zufluss im ersten Quartal eine sehr erfreuliche Überraschung. Schließlich konnte dieses Ergebnis die Erwartungen der Analysten um 10 Prozent übertreffen.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Allianz-Aktie auch nach der Zahlung der diesjährigen Dividende attraktiv bleibt. Die Zahlen waren insgesamt gut, entfachten aber auch keine Euphorie. Die Börse nimmt die Quartalszahlen zunächst neutral auf: Die Allianz-Aktie notiert zur Stunde rund um die Nulllinie bei 264 Euro. Für den kurzfristigen Trend der Aktie ist es nun wichtig, dass die 50-Tage-Linie hält. Fällt diese, so könnten Anleger Gewinne mitnehmen.

Langfristig bleibt die Allianz-Aktie aber ein klarer Kauf. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 300 Euro.

Und lesen Sie auch: Commerzbank-Aktie: Überraschung für Aktionäre und noch mehr Kurspotenzial?

oder: Ausnahmslos Kaufempfehlungen: 15 deutsche Aktien mit bis zu 399 Prozent Kurspotenzial