Deutsche Aktien aus dem MDax versprechen aktuell hohe Kursziele. Teilweise sehen die Experten bis zu 74 Prozent Potential. Auf welche 5 Aktien Anleger jetzt setzen können.

Der Finanzdatendienst Bloomberg sammelt regelmäßig die Aktieneinschätzungen von Analysten ein und ermittelt daraus ein durchschnittliches Kurziel. Manchmal hinkt dieses Kursziel etwas hinterher, weil nicht jeder Analyst immer sofort seine Einschätzung ändert. Im Großen und Ganzen ergibt dieses durchschnittliche Kursziel bei Bloomberg aber ein gutes Bild der Aktie. Und das Schöne für Anleger ist: Jetzt gibt es mit deutschen Aktien aus dem MDax richtig hohe Kursziele. Bis zu 74 Prozent sind drin.

Adtran Holdings mit 60,2 Prozent Kurspotenzial

Die Aktie des US-Unternehmens Adtran befindet sich im MDax, weil der Konzern das deutsche Unternehmen Adva Optical übernommen hatte. Dabei stellt Adtran Produkte aus dem Bereich Telekommunikation her, die etwa in der Datenübertragung von Video- oder Audiodateien benötigt werden.

Bei Bloomberg raten sechs Analysten zum Kauf, einer zum Halten und niemand zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 30,35 Euro oder eben 60,2 Prozent Kurspotenzial.

Die Adtran-Aktie weist momentan ein KGV von 30 und eine Dividendenrendite von 2,00 Prozent auf.

Evotec mit 69,1 Prozent Kurspotenzial

Bei Bloomberg raten 10 Analysten zum Kauf der Evotec-Aktie, einer zum Halten und einer zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein Kursziel von 32,09 Euro und somit ein Potenzial von 69,1 Prozent.

Evotec stürzte zuletzt deutlich an der Börse ab, zahlt keine Dividendenrendite und hat aktuell ein KGV von 288. Das Unternehmen ist in der Pharmabranche anzusiedeln, weil es spezielle Forschungen in der Wirkstoffforschung durchführt.

United Internet mit 72,4 Prozent Potenzial

Auch die Aktie des MDax-Werts United Internet hatte zuletzt stark verloren. Denn das Tech-Unternehmen, welches verschiedene Produkte und Dienstleistungen im Internet-Bereich anbietet, litt unter den hohen Zinsen. Doch nun raten neun Analysten zum Kauf der Aktie, zehn zum Halten, aber niemand zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein Kursziel von 35,67 Euro und somit ein Kurspotenzial von 72,4 Prozent für die United Internet-Aktie.

Dabei ist das Unternehmen auch attraktiv bewertet: Momentan steht ein KGV von 12,8 und eine Dividendenrendite von 1,78 Prozent zubuche.

TAG Immobilien mit 73,1 Prozent Kurspotenzial

Auch das Immobilien-Unternehmen TAG Immobilien bietet ein hohes Kursziel. Mit einem Potenzial von 73,1 Prozent liegt dieses nämlich bei 12,43 Euro. Dies kommt zustande, weil acht Analysten zum Kauf der TAG-Aktie raten, drei zum Halten und drei zum Verkaufen.

Weil die Aktie sehr stark abgestürzt ist, befindet sich das KGV bei sehr niedrigen 3,7 und die Dividendenrendite bei hohen 8,48 Prozent. Anleger warten einen Turnaround der Aktie ab.

Aroundtown mit 74 Prozent Kurspotenzial

Und auch die Aktie mit dem meisten Kurspotenzial aus dem MDax ist ein Immobilienunternehmen. Doch während TAG Immobilien sich nur auf Wohnimmobilien konzentriert, kommen bei Aroundtown auch noch Gewerbeimmobilien hinzu. Doch auch die Aroundtown-Aktie kam sehr stark nach unten, weswegen auch hier das KGV mit 6,7 und die Dividendenrendite mit 6,87 Prozent entsprechend hoch sind.

Bei Bloomberg raten elf Analysten zum Kauf der Aktie, sechs zum Halten und zwei zum Verkaufen. Daraus errechnet sich ein Kursziel von 4,42 Prozent und somit ein Kurspotenzial von 74 Prozent.

