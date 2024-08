Das Pharmaunternehmen Eli Lilly hat nach den hervorragenden Quartalszahlen Analysten und Anleger begeistert. Dass die Deutsche Bank ihr Kursziel anhebt, ist aber aus einem Grund besonders überraschend und dürfte dem Titel weiter Auftrieb geben.

Nach weltweiten Unsicherheiten an den Börsen konnte Eli Lilly zuletzt mit der Veröffentlichung neuer Quartalszahlen zumindest in der Pharma-Branche etwas Ruhe in die schwankenden Märkte bringen. Kurz nach den Ergebnissen stieg die Aktie zweistellig und zog auch Wettbewerber Novo Nordisk, die zuletzt mit einem Kursrücksetzer zu kämpfen hatten, wieder mit nach oben.

Zwar ist auch Eli Lilly mit aktuell rund 890 US-Dollar noch nicht ganz auf dem letzten Höchststand von etwa 950 US-Dollar angekommen, die Vorzeichen sind aber positiv. Zuletzt hatten mehrere Analysten an der Wall Street ihre Kursziele hochgeschraubt, darunter auch die Deutsche Bank, die einen richtigen Sprung in der Prognose wagte.

Deutsche Bank erhöht Kursziel für Eli Lilly-Aktie um 41 Prozent

So erhöhte das Analysehaus Deutsche Bank ihr Kursziel für Eli Lilly von 725 auf 1025 US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 41 Prozent entspricht. Der Sprung in der Bewertung gehört mit zu den größten unter Analysten in den letzten Monaten. Besonders ist zudem, dass die Deutsche Bank ihr Rating von „Hold“ zu „Buy“ änderte. Experte James Shin nannte den Titel ein „high-growth unicorn“, also ein wachstumsstarkes Aktien-Einhorn. Vor allem die Umsätze außerhalb der USA mit dem Abnehmpräparat Zepbound könnten sich in Zukunft als Wachstumstreiber erweisen.

Eli Lilly auf der Erfolgsspur, aber die Konkurrenz schläft nicht

Dennoch ist auch der Erfolg der Eli Lilly-Aktie nicht unantastbar. Konkurrenten wie Novo Nordisk oder Viking Therapeutics forschen selbst an neuen Behandlungen zur Gewichtsreduktion. Auch das Schweizer Unternehmen Roche arbeitet mit dem Wirkstoff CT-996 an einem Medikament für die Sparten – aber nicht als Spritze, sondern als Pille.

Der Kampf um die Vorherrschaft in dem Milliardenmarkt ist also noch nicht entschieden. Unter Umständen ist durch die enorme Nachfrage nach Mitteln zur Gewichtsreduktion aber auch für mehrere Player Platz im Geschäft. Für den Moment befindet sich Eli Lilly zumindest in einer guten Position.

