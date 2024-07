Es war bislang nicht das Jahr für die Bayer-Aktie oder die Infineon-Aktie. Doch mit einem möglichen Favoriten-Wechsel an den Börsen werden solche deutschen Loser-Aktien plötzlich spannender. Ist das der Turnaround bei Bayer und Infineon, auf den Anleger warten?

Zwar befindet sich die Infineon-Aktie seit Jahresbeginn nur 10 Prozent im Minus. Doch schaut man sich dazu den DAX an, der mit 10 Prozent im Plus notiert, so haben Infineon-Anleger bereits 20 Prozentpunkte Rendite eingebüßt. Und bei der Bayer-Aktie sieht das ganze mit minus 19 Prozent und somit minus 29 Prozentpunkte noch düsterer aus. Doch heute steigen diese beiden deutschen Loser-Aktien. Ist das also der langersehnte Turnaround?

Bayer-Aktie legt stark zu: Jetzt kaufen?

So legt die Bayer-Aktie am heutigen Montag um mehr als 4 Prozent zu und ist am Nachmittag die stärkste DAX-Aktie. Meldungen vom Unternehmen oder von Analysten gab es zunächst nicht, doch der Pharma-Konzern konnte sich zuletzt mehrfach an der 25 Euro-Marke behaupten und versucht nun den charttechnischen Ausbruch über die 50-Tage-Linie. Gelingt dies, so könnte der Bayer-Aktie zumindest eine kleine Rallye bis zur 200-Tage-Linie bevorstehen.

Fundamental dürfte es für die Bayer-Aktie weiter schwierig bleiben, auch wenn Analysten von einem niedrigen KGV von etwa 5 ausgehen. Nach der fast kompletten Streichung der Dividende ist auch hier nicht mehr allzu viel zu holen. Anleger sollten bei Bayer weiterhin äußerst vorsichtig sein. Ein Turnaorund-Trade bis zur 200-Tage-Linie sollte aber drin sein, solange die 50-Tage-Linie als Unterstützung hält.

Doch lohnt sich jetzt ein Investment in die Infineon-Aktie mehr?

Sie finden solche Turnaround-Storys interessant? Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Reversal Index.

Infineon-Aktie vor Turnaround?

Auch die Infineon-Aktie kann heute deutlich zulegen. Um mehr als drei Prozent geht es bis zum Nachmittag bergauf und damit kann die Chip-Aktie die wichtige 200-Tage-Linie wieder zurückerobern. Wer sich unten den Chart von Infineon anschaut, der bemerkt, dass sich die Aktie seit einem Jahr in einem Dreieck befindet. Aktuell hielt wieder die untere Begrenzung dieser Formation und Anleger dürfen darauf hoffen, dass es einen kräftigen Ausbruch nach oben gibt, sofern die obere Begrenzung des Dreiecks durchbrochen wird.

BÖRSE ONLINE rät aktuell zum Kauf der Infineon-Aktie mit einem Kursziel von 48 Euro. Fundamental sieht die deutsche Chip-Aktie mit einem KGV von 14 für 2025 und einer Dividendenrendite von 1,14 Prozent gut bewertet aus. Sobald das Papier einmal aus dem Seitwärtstrend ausbricht, dürften auch Anleger wider jubilieren. Anleger beachten, dass die Quartalszahlen am 5. August sehr wichtig werden. Danach entscheidet sich dann womöglich, in welche Richtung das Dreieck aufgelöst wird. Aktuell stehen die Chancen Richtung Norden besser.

Und so sehen Anleger, dass die beiden deutschen Loser-Aktien Bayer und Infineon beide vor einem spannenden Turnaround mit unterschiedlichen Vorzeichen stehen.

