Sie zahlen Riesen-Dividenden und sind im Jahr 2024 echte Überraschungs-Aktien. Aber sollten Anleger jetzt noch die Deutsche Bank-Aktie und die BASF-Aktie kaufen?

BASF-Aktie mit Achterbahn der Gefühle

Zunächst war die BASF-Aktie im Jahr 2024 eine der Überraschungen im DAX. Denn nach einem sehr schwierigen Vorjahr ging es tatsächlich steil bergauf. Von Ende Januar bis Anfang April legte die BASF-Aktie um 29 Prozent zu und war damit eine echte Überraschung im DAX. Doch seitdem korrigierte die Chemie-Aktie wieder um 11 Prozent. Miteingerechnet ist dort auch der Dividendenabschlag, weil BASF vor zwei Wochen eine Riesen-Dividende von fast 7 Prozent zahlte. Doch was sollten Anleger jetzt tun?

Wie Anleger unten im Chart sehen, ist der Aufwärtstrend der BASF-Aktie noch intakt. Der Trendkanal hält auch, lediglich die 50-Tage-Linie wurde gebrochen. Doch solange der Trendkanal und die 200-Tage-Linie halten, ist das Szenario positiv. Mit einem 2025er KGV von 11,3 und einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent ist die deutsche Chemie-Aktie zudem gut bewertet. Bei Bloomberg raten 15 Analysten zum Kauf, neun zum Halten und drei zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 55,70 Euro. Und BÖRSE ONLINE setzt das Kursziel sogar auf 65 Euro mit einem Stopp bei 43,50 Euro.

Doch wie sieht es jetzt bei der zweiten deutschen Überraschungsaktie aus?

Deutsche Bank mit hoher Dividende und wuchtigem Aufwärtstrend

Wie Anleger im Chart unten sehen können, nahm die Deutsche Bank-Aktie in diesem Jahr mächtig Fahrt auf. So zählt sie auch mit Plus 28 Prozent in diesem Kalenderjahr bislang zu den besten Aktien des DAX.

Das honorieren auch die Analysten. So erhöhte das Analystenhaus Warburg Research das Kursziel für die Deutsche Bank Aktie von 16,30 Euro auf 20,40 Euro und hebt vor allem die gute Geschäftsentwicklung im ersten Quartal hervor. Zudem ist die Bank mit einem 2025er KGV von 5,9 sehr günstig bewertet und bietet ebenfalls eine Riesen-Dividende von 6,17 Prozent fürs nächste Jahr. Die Dividende von wohl rund 4 Prozent und 0,45 Euro je Aktie wird in der kommenden Woche noch gezahlt. Anleger bedenken das.

Insgesamt sieht es bei der Deutschen Bank trotz weiterhin bestehender kleiner Probleme positiv aus. Auch BÖRSE ONLINE bekräftigt die Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursziel von 20,00 Euro und einem Stoppkurs von 9,50 Euro.

So können Anleger weiterhin auf die beiden deutschen Überraschungs-Aktien mit hohen Dividenden setzen.

