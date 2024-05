Im DAX befinden sich einige Turnaround-Kandidaten wie Vonovia, DHL oder Bayer, bei denen Anleger auf das große Comeback hoffen. Doch wie steht es jetzt um die Werte? Was sagen die Analysten? Und wo ist eine schnelle Rückkehr zu neuen Höchstkursen am wahrscheinlichsten?

Neben einigen Highflyer Werten wie SAP oder Rheinmetall haben sich im DAX in den vergangenen Jahren einige Turnaround-Titel angesammelt. Diese sind beliebte Spekulationsobjekte für Investoren, die auf ein Comeback der abgestraften Unternehmen setzen. Insbesondere beliebt sind dabei die DHL Group, Bayer und Vonovia. Doch wie steht es jetzt um die Turnaround-Kandidaten aus dem deutschen Leitindex?

Turnaround-Kandidat: DHL Group-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 10,2 Prozent)

Nach den in dieser Woche gemeldeten Zahlen ist klar, die DHL Group wird weiterhin in der aktuellen Situation an der Börse verharren. Grund dafür ist die schwache globale Konjunkturlage, die sich mit niedrigen Frachtraten und weniger Handel negativ auf die Ergebnisse des Konzerns auswirkt.

Erst wenn es zu einer Erholung, insbesondere im wichtigen chinesischen Markt kommt, ist mit einer Erholung der DHL-Aktie zu alten Hochs zu rechnen. BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf der DHL Group-Aktie mit einem Kursziel von 52 Euro und einem Stopp bei 33 Euro.

Turnaround-Kandidat: Bayer-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 23,8 Prozent)

Bayer hat einen Befreiungsschlag in den vergangenen Wochen erzielt, nachdem ein US-Gericht die Haftung in den PCB-Rechtsstreitigkeiten aufgehoben hat. Die juristischen Probleme waren Altlasten der Monsanto-Übernahme.

Doch trotz dieses Erfolges bleiben viele Probleme für Bayer bestehen. Die Lücken in der Pharma-Pipeline, die hohe Verschuldung und die schwache Düngemittelsparte drücken das Ergebnis. Hier ist es noch ein langer Weg bis zu einem Turnaround. So rät auch BÖRSE ONLINE aktuell lediglich zum Beobachten der Bayer-Aktie.

Übrigens: Weitere spannende Turnaround-Aktien finden Sie stets im BÖRSE ONLINE Reversal-Index.

Turnaround-Kandidat: Vonovia-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 7,5 Prozent)

Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia hat zuletzt mit Anteilsverkäufen zu Buchwert an die Städte Berlin und Dresden auf sich aufmerksam gemacht. Die Veräußerungen wurden als Erfolg gefeiert, da sie den Verschuldungsgrad reduzierten und zeigte, dass der Konzern weiter zum NAV liquidieren kann.

Trotz dieser Erfolge ist eine endgültige Erholung bei Vonovia wahrscheinlich nur durch eine massive Senkung der Zinsen möglich. Zwar hat die EZB eine erste Maßnahme für Juni angekündigt, doch ob sich die Notenbank wirklich deutlich vom Kurs der konservativen Fed entfernt, bleibt fraglich. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Vonovia-Aktie mit einem Kursziel von 30 Euro.

Wo ist der schnelle Turnaround am wahrscheinlichsten?

Daher erscheint ein potenzieller Turnaround bei allen drei Werten weniger eine Frage von Wochen als eher von Monaten oder Jahren. Viele Faktoren müssen zusammenspielen, damit bei den gefallenen Engeln ehemalige Hochs wieder erreicht werden können.

Die besten Chancen auf eine schnelle Erholung hat dabei vermutlich die DHL Group, da das Unternehmen primär an der Weltkonjunktur und der Zyklik der Branche hängt. Sollte es eine Erholung der globalen Wirtschaftsaktivitäten (und einem Ende der zuletzt gewachsenen Unsicherheit) kommen, dann kann hier sehr schnell eine Rallye losbrechen.

Lesen Sie auch:

Das gab es noch nie: Die Billionen-Chance! Einmalige Gewinne mit diesen Aktien

Oder:

Mit geheimer Dividenden-Strategie: Diese deutsche Aktie zahlt bis zu 19 Prozent Dividendenrendite

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group, Bayer.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group, Vonovia.