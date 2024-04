Die Aktie von Amazon befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Aber machen Anleger mit dieser hierzulande unbekannten Aktie noch ein besseres Geschäft?

Nein, in diesem Artikel wird der Erfolg der Amazon-Aktie nicht kleingeredet. Für langfristige Anleger war ein Investment in das Unternehmen von Jeff Bezos ein voller Erfolg. Im Jahr 2023 gehörte das Papier als Teil der Magnificent Seven zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Und durch sein breit aufgestelltes Geschäftsmodell, das schon lange mehr ist als ein Online-Bücherhandel, verspricht der Konzern auch in Zukunft ein lukrativer Ort für die Geldanlage zu sein. Gerade kratzt das Unternehmen ja sogar an seinem Allzeithoch.

Dennoch kann es sich natürlich lohnen, auch nach günstigeren Alternativen zu dem Versandriesen Ausschau zu halten, die im besten Fall noch ordentlich Upside haben. Ein möglicher Kandidat kommt dabei aus Singapur.



Das etwas andere Amazon

Ähnlich wie Amazon setzt auch das Unternehmen Sea Limited aus Singapur auf ein breit aufgestelltes Geschäftsmodell, das dem von Amazon nicht unähnlich ist. Neben einer klassischen E-Commerce-Plattform verfügt der Konzern auch über eine Videospielabteilung und bietet Fintech-Services an - und das weltweit. Und obwohl sich die Aktie von Sea Limited derzeit etwa 85 Prozent und ihrem Allzeithoch bewegt, könnte sich für Anleger ein Blick lohnen.

Eine günstige Alternative?

Klar, Amazon hat das Potenzial, auch in den nächsten Jahren viel Geld zu verdienen, doch das Unternehmen Sea steht noch am Anfang einer möglicherweise profitablen Reise und könnte mehr Upside entwickeln als Amazon derzeit. Zwar konnte Sea nicht in all seinen drei Segmenten „E-commerce“, „Digital Entertainment“ und „Digital Financial Services“ 2023 seine Umsätze oder Gewinne steigern, zusammengerechnet ist der Konzern aber schon profitabel und könnte seine Erlöse in Zukunft steigern.

Ein Grund dafür ist vor allem das Engagement von Sea Limited in sich schnell digitalisierenden Wachstumsmärkten wie Brasilien. Laut Daten von „Mordor Intelligence“ beträgt der Wert des E-Commerce-Marktes dort aktuell 53 Milliarden US-Dollar. Der Markt könnte aber bis 2029 jährlich um fast 20 Prozent wachsen. Und Sea, das erst seit 2020 einen Fokus auf den brasilianischen Markt richtet, konnte seitdem schon zehn Verteilerzentren im Land aufbauen.



An der Wall Street rät derzeit eine Mehrzahl der Analysten zum Kauf der Aktie - mit Kurszielen, die fast bis zu 50 Prozent Upside versprechen. Damit kann Amazon, trotz guter Aussichten, gerade nicht mithalten. Zumal das Papier von Sea Limited in Bezug auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) momentan mit einem Wert um die zwei günstiger bewertet ist als das amerikanische Unternehmen mit einem Wert über drei.

