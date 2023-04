Anleger haben nun einen ersten Vorgeschmack auf das Börsenjahr 2023 sammeln können und dabei gemerkt, dass es recht volatil und unruhig zugehen kann. Doch mit diesen drei Dividendenaristokraten kommt wieder Ruhe und Stabilität ins Depot.

Die ersten drei Monate eines wilden Jahres 2023 sind Vergangenheit und nach der Jahresauftaktrallye erlebten Anleger deutliche Volatilität an den Märkten, neue Krisen und sehr oft auch den Wunsch nach Stabilität.

Drei Dividendenaristokraten für ein unruhiges Jahr

Allerdings sind in einer solchen Marktphase gar nicht so leicht Aktien zu finden, die Stabilität in Depot bringen. Doch diese drei Dividendenaristokraten könnten durch ihre konservativen Geschäftsmodelle und stetig steigenden Ausschüttungen Ruhe ins Depot bringen.

PepsiCo (Dividendenrendite: 2,91 Prozent)

Die erste spannende Aktie ist dabei der Basiskonsumgütergigant PepsiCo. Trotz neuen Logos, über dessen Schönheit viel diskutiert wird, ist die Aktie nämlich auch in unruhigen Phasen einen Blick wert.

Die zusätzliche Diversifizierung des Getränkegeschäfts durch eine wachsende Snack-Sparte, sowie die hohen Margen, das bekannte Markenportfolio und die finanzielle Stabilität Von PepsiCo sind Gründe, warum das Unternehmen auch in verschiedenen Krisen stabil bleiben könnte. Zusätzlich gibt es hier für Anleger eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent.

Realty Income (Dividendenrendite: 4,52 Prozent)

Ein anderer sehr konservativer Wert ist Realty Income. Das Immobilienunternehmen aus den USA hat nämlich die Zinsanstiege gut überstanden und bereits Resilienz in Krisen bewiesen.

Interessant macht den Wert außerdem das breit gestreute Portfolio an Gewerbeimmobilien, sowie die sehr niedrige Leerstandsquote. Obendrauf gibt es für Anleger außerdem noch 4,52 Prozent Dividende, die in monatlichen Tranchen ausgeschüttet wird.

Consolidated Edison (Dividendenrendite; 3,56 Prozent)

Ebenfalls interessant dürfte der baldige Dividendenkönig Consolidated Edison sein. Der Energieversorger, welcher hauptsächlich die Stadt New York und deren Umland beliefert, hat sich schon in der Vergangenheit massiv auf regenerative Energie umgestellt.

Hier bieten sich also nicht nur Chancen auf Stabilität, durch das konservative Geschäftsmodell, sondern auch Wachstumschancen, denn der Konzern will sich in den kommenden Jahren weiter vergrößern.

Lesen Sie auch: Diese ETFs schütten im April hohe Dividenden aus – bis zu 8,6 Prozent Dividendenrendite

oder: Riesen-Dividenden: Mehr als 8 Prozent Dividendenrendite bei diesen 23 deutschen Aktien