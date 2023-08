Diese spannenden Aktien zum Kaufen und ewig Halten sollten sich Anleger im August noch einmal genauer anschauen, denn hier bieten sich vielleicht spannende Einstiegschancen.

“Buy and Hold until I’m gray and old” ist der Leitspruch eines jeden langfristigen Investors. Jedoch finden sich selten wirklich gute Aktien, die man sein ganzes Leben lang halten kann.

Die drei besten Aktien für Buy&Hold Forever im August

Trotzdem gibt es immer wieder Chancen an den Märkten und auch im August sollten Anleger ihren Blick auf drei spannende Aktien für Buy&Hold Forever richten:

Berkshire Hathaway – Der Inbegriff von Buy&Hold forever

Der erste Wert ist dabei die Buy&Hold Forever Aktie schlechthin – Berkshire Hathaway. Denn die Holding von Warren Buffett hat vor allem im abgelaufenen Quartal wieder einmal operativ überzeugt, weswegen Anleger hier jetzt nachkaufen könnten.

Primär das Versicherungsgeschäft zeigt eine deutliche Erholung und untermauert damit, dass nicht nur der Trend des Aktienportfolios von Berkshire, sondern auch der des operativen Geschäftes, nach oben zeigt.

Costco – Die Burggraben-Aktie

Ebenfalls spannend ist der amerikanische Einzelhändler Costco, der anders als viele seiner Konkurrenten durch seine Kundenprogramme extrem hohe Loyalität genießt.

So schrieb kürzlich ein Analyst von Oppenheimer über den Titel: „Costco verfügt über einen der am besten zu verteidigenden Burggräben im gesamten Einzelhandel.“ Aus diesem Grund könnte hier auch in Zeiten einer Rezession ein Blick lohnen.

Kraft Heinz – Die günstige Variante

Wer zudem gerne günstig kauft, der könnte bei Kraft Heinz an der richtigen Stelle gelandet sein. Der Basiskonsumgüterkonzern mit den ikonischen Marken ist in einen Dornröschenschlaf gefallen und deswegen von der Börse abgestraft wurden.

Mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent ist die Aktie ein Schnäppchen, wenn man langfristig davon ausgeht, dass bei Kraft Heinz irgendwann wieder Wachstum ins Spiel kommen kann.

Auf der Suche nach einem Investment für die Ewigkeit? Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index

Lesen Sie auch:

Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger noch im August sichern

Oder:

Bis zu 7 Prozent Dividendenrendite in dieser Woche sichern – Diese spannenden Aktien gehen Ex-Dividende