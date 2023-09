Unternehmensprofil

Die US-amerikanische Handelskette Costco Wholesale Corp. betreibt in den USA, Großbritannien, Japan, Mexiko, Taiwan, Korea, Australien und Kanada mehr als 600 in Eigenregie geführte Selbstbedienungs-Warenhäuser. Der Einkauf in den Filialen steht nur Mitgliedern zu. Es gibt drei kostenpflichtige Mitgliedschaften: Executive (Premium-Mitgliedschaft mit Rabatten), Business (Unternehmen, Landwirte und Non-Profit-Organisationen) und Gold Star (Privatpersonen). Das Warenangebot reicht von Nahrungsmitteln und Kosmetik, über Computer, Elektro- und Haushaltsgeräte bis hin zu Möbeln, Kleidung, Schmuck und Tiernahrung. Über einen hohen Warenumsatz und ausgehandelte Einkaufsrabatte kann Costco seinen Kunden die Ware zu einem günstigen Preis anbieten. Operativ ist das Geschäft in die Segmente "USA", "Canada" und "Other International" gegliedert. 1976 eröffnete die erste Price Club- und 1983 die erste Costco-Filiale. 1993 fusionierten beide zur PriceCostco und 1997 firmierte der Konzern in Costco um.

Offizielle Webseite: www.costco.com