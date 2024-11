Wenn die zwei wohl mächtigsten KI-Unternehmen der Welt, Google-Mutter Alphabet und Nvidia, beide in dieselbe KI-Aktie investieren, muss das Potenzial enorm sein. Um diesen genialen Kandidaten handelt es sich.

Google-Mutter Alphabet und Tech-Gigant Nvidia spielen ganz vorne mit, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht. Die beiden Branchengiganten dominieren mit ihren Produkten und Dienstleistungen den Markt.

Fest steht: Wenn sich jemand mit KI auskennt, dann sind es definitiv diese beiden Unternehmen, die wohl so nah wie sonst keiner an der Quelle sitzen. Besonders auffallend: Sowohl Alphabet als auch Nvidia investieren enorm hohe Summen in eine ganz bestimmte Aktie. Um welche handelt es sich dabei?

Nvidia und Google schwören beide auf diese geniale KI-Aktie mit 35% Kurschance

Tatsächlich müssen auch Alphabet und Nvidia, ähnlich wie institutionelle Investoren, jedes Quartal offenlegen per 13F-Einreichung, welche Beteiligungen sich bei ihnen im Portfolio befinden. Und gleich auf den ersten Blick fällt auf: Sowohl Alphabet als auch Nvidia setzen beide auf das KI-Unternehmen ARM. Bei Nvidia ist es die größte Position und nimmt hier rund 65 Prozent der Beteiligungen ein, bei Alphabet ist es die zweitgrößte Position und nimmt 15 Prozent ein.

Bei ARM handelt es sich um ein Unternehmen aus der Halbleiterbranche, das die Lizenzen seiner Chiparchitektur an andere Unternehmen verkauft. Zu den Kunden zählen etwa Größen wie Apple, Nvidia, Google oder Microsoft. In so gut wie allen Smartphones weltweit basieren die Chips auf den Lösungen von ARM. Die Kunden können auf dieser Basis dann leistungsstarke und moderne Chips herstellen.

ARM ist kein Neuling: Das Unternehmen wurde bereits vor über 30 Jahren gegründet und ging 1998 sogar schon an die Börse. Allerdings wurde ARM Ende 2016 dann von der japanischen Softbank privatisiert, der es immer noch mehrheitlich gehört.

Vergangenes Jahr ging ARM dann aber erneut an die Börse – und liegt seitdem über 100 Prozent im Plus.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den KI Index von BÖRSE ONLINE

Sollte man wie Alphabet und Nvidia die KI-Aktie ARM kaufen?

Grundsätzlich läuft das Geschäft bei ARM. In vier aufeinanderfolgenden Quartalen konnte das Tech-Unternehmen Rekordumsätze verbuchen, die Aktie liegt seit Jahresanfang knapp 100 Prozent im Plus. Dank der Energieeffizienz von ARMs Chips dominiert das Unternehmen den Markt für Mobilgeräte mit einem Marktanteil von 90 Prozent, wie "Motley Fool" berichtete. Doch dieses Wachstum könnte erst noch in den Startlöchern stehen, denn der Bedarf nach diesen Chips dürfte aus Bereichen wie dem Internet of Things oder KI immer größer werden.

Besonders vielversprechend: Die jüngste Chiparchitektur Armv9. Diese kam erst 2021 auf den Markt, nahm laut „Motley Fool“ im ersten Quartal diesen Jahres jedoch bereits 25 Prozent vom Umsatz ein. Allerdings: Mit einem KGV von 160 erscheint die Aktie derzeit doch recht teuer. Dennoch rät die deutliche Mehrheit der Analysten zum Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 154 US-Dollar eine Kurschance von 16 Prozent. Besonders optimistisch sind die Analysten von Rosenblatt Securities mit einem Kursziel von 180 US-Dollar – 35 Prozent Kurschance.

Lesen Sie auch: Milliardär VERKAUFT alle seine Nvidia-Aktien – sollten Sie es auch?