Nvidia, Palantir & Co. sind aktuell die Highflyer an der Börse, doch das muss nicht immer so bleiben. Tatsächlich ist es relativ wahrscheinlich, dass die heutigen Treiber der Weltbörsen eines Tages abgelöst werden. Drei Kandidaten, laut den Schätzungen der Analysten, sind diese Aktien, mit einem enormen prognostizierten Gewinnwachstum.

Bis 2030 wird sich die Welt deutlich verändert haben, so viel ist sicher. Auch an der Börse dürfte sich dann einiges tun. So könnten beispielsweise die aktuellen Highflyer wie Nvidia nicht mehr an der Spitze stehen. Dagegen könnten andere Werte diesen Platz eingenommen haben.

Die neuen Top-Aktien bis 2030?

Wer das sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht einwandfrei prognostizierbar. Sicher ist allerdings, dass die Analysten von den folgenden drei Titel bis zum Ende des Jahrzehnts noch eine Menge erwarten und dementsprechend das Potenzial sehr groß sein dürfte:

Eli Lilly (Erwartetes Gewinnwachstum bis 2030: 232 Prozent)

Im Schnitt einen 232 Prozent höheren Gewinn als zum aktuellen Zeitpunkt erwarten die Analysten bei Pharmakonzern Eli Lilly bis zum Jahr 2030. Ursache: Die Potenziale, die das Abnehmmedikament des Unternehmens und die sonstige Pipeline bietet.

Angesichts der bereits jetzt enormen Marktkapitalisierung von 727 Milliarden US-Dollar könnte Eli Lilly dadurch zu einem wirklichen Treiber der Weltbörsen werden.

Uber (Erwartetes Gewinnwachstum bis 2030: 646 Prozent)

Deutlich kleiner als Eli Lilly, doch laut den Analysten viel mehr Potenzial bietet aktuell Uber. Der Mobilitätskonzern soll seinen Gewinn bis 2030 um 646 Prozent steigern, so die Meinung der Experten.

Insbesondere mit Blick auf den Wachstumsmarkt autonomes Fahren, der Ubers Margen explodieren lassen könnte, könnte hier noch einiges Potenzial für das Unternehmen bestehen.

Cloudflare (Erwartetes Gewinnwachstum bis 2030: 704 Prozent)

Cyber Security wird ein immer größerer Wachstumsmarkt, was nicht zuletzt an den Gewinnschätzungen des Branchenprimus Cloudflare deutlich wird. Hier erwarten die Analysten bis 2030 704 Prozent mehr Gewinn als jetzt.

Dementsprechend könnte das Unternehmen (das aktuell “nur” 25 Milliarden US-Dollar schwer ist) eine kritische Größe erreichen.

