Zusammen mit dem DAX steigen die Aktien der Allianz, BASF und Volkswagen aktuell. Doch sollten Anleger jetzt die Papiere der deutschen Dividenden-Riesen noch kaufen oder besser schon erste Gewinne mitnehmen?

Vorsicht, Anleger: Volkswagen testet aktuell den Aufwärtstrend

Wie im Chart unten zu sehen ist, testet die Volkswagen-Aktie aktuell ihren Aufwärtstrend. Dabei befindet sich die VW-Aktie seit geraumer Zeit in einem Aufwärtstrendkanal und aktuell testet das Papier die 50-Tage-Linie (blau) an. Im momentanen freundlichen Börsenumfeld und weil die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie notiert, sollte der Test erfolgreich ablaufen. Ist dies der Fall, so können Anleger weiter kaufen.

Denn die fundamentale Bewertung der Volkswagen-Aktie ist weiterhin nicht zu verachten: Das KGV für 2025 beträgt 3,5 und die Dividendenrendite 7,97 Prozent. Damit zählt VW weiterhin zu den stärksten Dividenden-Zahlern im DAX. Ende Mai sollen laut den Prognosen der Analysten bei Bloomberg 9,06 Euro je Aktie an Dividenden ausgeschüttet werden.

BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Volkswagen-Aktie mit einem Kursziel von 155 Euro.

Doch wie sieht es eigentlich bei der Allianz und bei BASF aus?

Allianz kurz vor neuem Hoch - Jetzt Gewinne mitnehmen?

Nach den Quartalszahlen weist die Allianz-Aktie etwas mehr Volatilität aus als sonst. Allerdings verlief der Test der 50-Tage-Linie erfolgreich und deswegen steigt das Papier wieder. Die Allianz zeigt also Stärke und könnte ein neues lokales Hoch markieren. Gelingt dies, so können Anleger weiter kaufen, weil der Aufwärtstrend voll intakt ist. Erst bei einem Bruch der 50-Tage-Linie empfiehlt es sich, Teilgewinne mitzunehmen.

Investiert zu bleiben kann sich aber auch bei der Allianz sehr lohnen, denn die Dividendenrendite beträgt aktuell 6,10 Prozent. Anfang Mai sollen 13,80 Euro Dividenden je Aktie gezahlt werden.

BÖRSE ONLINE rät auch bei der Allianz-Aktie weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 280 Euro.

Auch BASF mit Riesen-Dividende - Lohnt sich ein Einstieg?

Wie wir schon seit Wochen schreiben, befindet sich die BASF-Aktie in einem aufsteigenden Dreieck. Und meistens wird diese Formation nach oben hin aufgelöst. Dafür muss das Papier aber die Widerstandslinie bei knapp unter 50 Euro überwinden. Gelingt dies, so können Anleger weiter zukaufen. Aktuell empfiehlt es sich, kurzfristig die Füße stillzuhalten.

Insgesamt hat sich das Bild bei BASF aber gebessert. Zwar sehen die Analysten bei Bloomberg aktuell nicht mehr so viel Kurspotenzial, doch der Chart sieht gut aus und die Bewertung stimmt mit einem KGV von 11,6 und einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent zuversichtlich.

BÖRSE ONLINE rät bei der BASF-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 58 Euro und einem Stoppkurs bei 35 Euro.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, BASF, Volkswagen Vz..