Es sind immer wieder die gleichen. Untersucht man die besten Fonds und ETFs der Welt, so finden sich immer wieder einige bekannte Aktien unter den Top-Positionen. Auf welche Aktien Fonds-Manager und ETF-Anbieter am liebsten setzen und wie Anleger profitieren.

Microsoft, Waste Management oder Enphase Energy: In Fonds und ETFs mit Themenschwerpunkten befinden sich immer wieder dieselben Aktien. Jan Trachtler von HQ Trust hat die Top Ten Aktien von mehr als 250 thematischen Produkten analysiert und ist zu einem interessanten Ergebnis gekommen. „Die Lieblingsaktie der Produktkonstrukteure ist Thermo Fisher Scientific. Die Aktie des Labortechnikkonzerns zählt in 46 von 258 Produkten zu den 10 am höchsten gewichteten Aktien", schreibt Trachtler. Der Co-Portfoliomanager des Fonds 2HQT Megatrends" verglich die Top Ten-Positionen auch mit denen des MSCI All Country World:

HQ Trust Lieblingsaktien der Produktmacher

Diese Aktien befinden sich in vielen ETFs und Fonds

„Die Überschneidungen mit dem MSCI ACWI halten sich in Grenzen: Nur 2 Aktien sind in beiden Top 10 vertreten: Microsoft und die UnitedHealth Group", schreibt Trachtler.

Dabei zeigt sich, dass UnitedHealth Group zwar nicht so häufig verwendet wird, aber wenn, dann ist die Gewichtung des Gesundheitswerts hoch. Thermo Fisher Scientific wird häufiger verwendet, doch die Gewichtung in den Fonds und ETFs ist mit 4,00 Prozent etwas geringer.

Spannend ist auch zu sehen, wie viele Produkte es auf die Themen Klimawandel und Biotech gibt. Diese Flut an Produkten sorgt dafür, dass eben viele solcher Clean Tech- und Biotech-Unternehmen in der Rangliste der am häufigsten verwendeten Aktien auftauchen. Aber: „Mit den meisten Themen wird Microsoft in Verbindung gebracht: Die Aktie findet sich in Produkten mit 7 Schwerpunkten: Global Brands, Klimawandel, Big Data & AI, Future Mobility, Cyber Security, Robotics und Wasser", schreibt Trachtler.

Das ist bei Fonds und ETFs wichtig für Anleger

Zum Einen können Anleger von diesem Wissen profitieren. Denn wer auf Einzelaktien setzt, der kann gezielt diese Aktien aus den Top Ten kaufen. Denn wenn diese Aktien häufig verwendet werden, dann müssen Fonds und ETFs diese Aktien kaufen. Nimmt das Volumen der Fonds zu, so müssen immer mehr Aktien gekauft werden und der Kurs dürfte steigen. Allerdings könnten diese Aktien auch mehr unter Verkaufsdruck geraten, wenn Anleger mehr Fonds und ETFs abstoßen.

Doch Jan Trachtler von HQ Trust hat auch noch einen wichtigen Rat: „Anleger sollten sich vor dem Kauf eines thematischen Produkts genau über dessen Zusammensetzung informieren: Sie könnten sich ansonsten ungewollte Klumpenrisiken einfangen, beispielsweise weil dort Aktien enthalten sind, die bereits in anderen thematischen Produkten hoch gewichtet sind.“