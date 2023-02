Die Cloud ist der Wachstumstreiber für die Big Tech-Unternehmen. Doch sowohl AWS als auch Azure können aktuell diesem Anbieter nicht das Wasser reichen.

Während die großen Big Tech-Unternehmen sich alle einen großen Markt in der Vergangenheit gesichert haben, streben sie nun danach den nächsten großen Wachstumstrend zu erobern, ob nun Self-Driving, Künstliche Intelligenz oder Ähnliches.

Vor allem das Cloud-Business scheint der nächste große Wachstumsmarkt zu werden. Doch hier wurden Amazon und Microsoft trotz der vielversprechenden Services im letzten Quartal von einem ganz großen Player abgehängt.

Alphabet tritt aus dem Schatten

Die Rede ist von Alphabet. Der Konzern blieb in den letzten Jahren eigentlich deutlich hinter den großen Konkurrenten zurück, kann aber durch rasantes Wachstum die Lücke zu AWS und Azure schließen.

Während primär 2022 das Wachstum der Cloud der Konkurrenz unter den Erwartungen blieb, hat Alphabet kräftig zulegen können und ist auch in Zukunft optimistisch. Eine Studie von Grand View Research geht zudem davon aus, dass alleine die Cloud-Sparte der Google Mutter 2030 etwa 1,5 Billionen US-Dollar wert sein wird.

AI + Cloud als nächster Wachstumstreiber

Doch Alphabet hat noch größere Pläne. Nachdem der Konkurrent Microsoft in ChatGPT investierte, verstärkte Google nochmals seine Anstrengungen deutlich zu machen, wie sehr AI getrieben das Unternehmen schon ist.

Zukünftig soll hauptsächlich die Kombination aus der Vertex AI und Google Cloud weiteres Nutzerwachstum bringen und auch die Internetsuche revolutionieren. Zuerst gab es aber einen Rückschlag für die Alphabet-Aktie in Sachen KI. Da stellt sich die Frage: Microsoft oder Alphabet: Welche KI-Aktie hat das bessere KGV und mehr Potenzial?

Als Investment attraktiv?

Sollten allerdings auch Anleger auf den möglichen Megatrend Cloud und AI aufspringen und Alphabet Aktien kaufen? Vielleicht noch nicht.

Zwar ist die Entwicklung bereits im vollen Gange, doch das aktuelle Geschäft des Unternehmens hängt noch sehr am Werbemarkt. In einer Rezession könnten hier also nicht nur die Umsätze, sondern auch die Aktien fallen, was Investoren eventuell die Möglichkeit bietet deutlich günstiger in den Tech-Konzern zu investieren.

