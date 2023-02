Wird die Microsoft-Aktie oder die Alphabet-Aktie mehr von KI profitieren? Und welche dieser US-Aktien bietet Anlegern jetzt das bessere KGV und mehr Kurspotenzial?

Die Microsoft-Aktie stieg - getragen von der KI-Eurphorie - in diesem Jahr bereits um rund 12 Prozent. Allerdings befindet sich das Unternehmen von Bill Gates noch etwa 23 Prozent unter dem Allzeithoch. Tatsächlich konnte Alphabet mit 22 Prozent Plus seit Jahresbeginn sogar deutlich mehr zulegen, doch die Aktie befindet sich noch rund 30 Prozent unter dem Rekordhoch. Und dann kam bei Alphabet gestern der KI-Crash weil die hauseigene Künstliche Intelligenz Zweifel weckte. Welche Aktie kann Anlegern jetzt also noch mehr Gewinn bringen?

Die Microsoft-Aktie

Die Microsoft-Aktie ist mit einem KGV von 28,7 und einer Dividendenrendite von 0,96 Prozent nicht sehr gut, aber für eine Tech-Aktie auch nicht schlecht bewertet. Der Gewinn je Aktie soll im Geschäftsjahr 2023 (endet bereits am 30.06.) von 8,18 Euro auf 8,66 Euro steigen und bis 2024 sogar auf 10,05 Euro. Die Analysten bei Bloomberg sind überwiegend positiv eingestellt, sehen allerdings nicht mehr so viel Kurspotenzial für die Microsoft-Aktie. 51 Experten raten zum Kauf, fünf zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Dennoch bietet das durchschnittliche Kursziel von 289,49 Dollar lediglich 8,2 Prozent Kurspotenzial.

Fundamental sieht es bei Microsoft also nicht ganz so rosig aus. Dabei konnte der Konzern in diesem Jahr vor allem durch seine Beteiligung an der revolutionären Künstlichen Intelligenz (KI) namens ChatGPT profitieren. Und wie wirkt sich das auf die Konkurrenz namens Alphabet aus?

Die Alphabet-Aktie

Die Google-Mutter Alphabet war durch den Coup von ChatGPT etwas ins Hintertreffen geraten und will jetzt selbst auch schnell seine KI vorantreiben. Dem Aktienkurs hat das aber erstmal keinen Abbruch getan. Fundamental ist Alphabet aktuell mit einem KGV von 19,9 sogar ganz gut bewertet - eine Dividendenrendite gibt es aber nach wie vor nicht. Dafür soll der Gewinn in 2023 um rund 20 Prozent auf 6,19 Euro je Aktie zulegen. Darum sind auch die Analysten bei der Alphabet-Aktie etwas euphorischer und sehen noch 21,1 Prozent Kurspotenzial bis auf 116,78 Dollar. 44 Experten raten dabei beim Bloomberg zum Kauf, vier zum Halten und niemand zum Verkaufen.

Grundsätzlich liefern sich Microsoft und Alphabet hier also ein Kopf an Kopf-Rennen. In Sachen KI scheint Microsoft die Nase momentan vorne zu haben, doch die Börse bewertet das anders. Die Frage ist auch, wie gut man KI in einem ersten Schritt monetarisieren kann. Tatsächlich würden wir aktuell dazu raten, ein Drittel der Summe, die Anleger neu anlegen möchten, in Microsoft zu investieren und zwei Drittel in Alphabet. Hier sieht der Kurs und das Potenzial einfach etwas besser aus.

Und wer noch etwas breiter streuen möchte, der kann auch ein Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index erwerben. Denn hier befinden sich sowohl Alphabet als auch Microsoft im Depot.